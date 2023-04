Las respuestas de Ancelotti a Xavi y Laporta

Ancelotti ha sido preguntado por la actualidad azulgrana y las palabras de Laporta sobre el Real Madrid El técnico italiano ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Chelsea

En la previa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en Stamford Bridge, donde el Madrid parte con ventaja tras vencer al Chelsea por 2-0 en el Bernabéu, habló Carlo Ancelotti. Entre muchos otros temas, el italiano ha sido cuestionado por la actualidad, que este lunes viene marcada por las palabras de Laporta.

Tras las palabras del presidente azulgrana y también las del técnico, Xavi Hernández, el entrenador blanco no se ha extendido mucho en sus declaraciones, como es habitual en él, aunque si ha esbozado una sonrisa a la pregunta de si se les complicaría el partido de mañana si se jugara a las cuatro de la tarde.

Joan Laporta y el Real Madrid

Durante la rueda de prensa de este mismo lunes para hablar sobre todo lo que relaciona el 'Caso Negreira', Joan Laporta afirmó que el Real Madrid ha sido históricamente favorecido. Sobre ello, el italiano no ha querido pronunciarse: "No lo he visto porque estábamos viajando. Es un asunto que está bajo investigación, por lo tanto no opino".

Laporta: Todos sabemos que el Real Madrid ha sido favorecido históricamente y en la actualidad. El equipo del régimen | TWITTER

No hay reacción institucional por parte del club blanco, aunque es posible que el próximo miércoles se encuentren en la Asamblea de LaLiga, donde Laporta estará presente, como ha comunicado. Allí, si le dejan, ha explicado que volverá a hablar.

Las palabras de Xavi

Como es característico en él, ya le han preguntado alguna que otra vez, no ha querido mojarse sobre el tema, aunque sobre las declaraciones de Xavi tras el empate en Getafe si se ha pronunciado un poco más.

"Lo importante es jugar al fútbol. Honestamente, creo que hay equipos más acostumbrados a jugar de noche. Para jugar de día tienes que estar también acostumbrado", ha afirmado.

El próximo martes a las 21:00 horas CET el conjunto blanco se juega el pase a las semifinales de la Champions League y Ancelotti, ha querido apuntar todas sus palabras en esa dirección.