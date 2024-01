Real Madrid TV vuelve a la carga tras el derbi

La derrota del Real Madrid en el derbi no cayó de la mejor manera en la televisión oficial del Real Madrid (RM TV), que durante toda la retransmisión criticó la actuación del árbitro Guillermo Cuadra Fernández, el juego del Atlético y el ambiente del Cívitas Metropolitano con los jugadores del cuadro blanco. Como ya hemos visto en varias ocasiones, desde el canal blanco se volvió a señalar al árbitro. Tras quedar fuera de la Copa, no desaprovecharon la oportunidad de volver a la carga. Incluso al final del partido en RMTV aseguraron que la actuación "ha sido una encerrona" y pidieron "una Superliga ya".

Jesús Alcaide fue el primero en estallar tras verse eliminado de la Copa del Rey y durante dos minutos le dedicó a Cuadra Fernández un seguido de referencias negativas. Empezó criticando el modelo de la competición: "La Copa es tercermundista", dijo Jesús Alcaide quejándose de las faltas del Atleti.

En la televisión del club merengue analizaron cada una de las acciones que pitaron en su contra en el primer acto.

"Un arbitraje vergonzoso"

Empezaba el discurso señalando directamente al árbitro: "Entraba dentro de lo previsto. Un arbitraje vergonzoso. Recordemos que Cuadra Fernández es el Clos Gómez del At. Madrid. Recordemos que con Clos Gómez en Barcelona no perdió nunca y ahora el señor que lleva el VAR. Y con Cuadra Fernández, al que le hicieron internacional justo después de que el Real Madrid perdiera dos partidos contra el Levante y el Girona en casa, cosa rara, pero los perdió", decía Jesús Alcaide.

"Lo que se ha visto en esta primera parte es una manera tendenciosa de arbitrar"

Continua: "He pitado yo los mismos partidos de Champions que él. El arbitraje ha sido intolerable, la permisividad con la cacería, legalizar la cacería que han practicado los jugadores del At. Madrid con los del Real Madrid es absolutamente intolerable"

La afición del Real Madrid se mostró muy enfadada con la dureza de las entradas de los jugadores del Atlético de Madrid. Rodrigo De Paul, uno de los mejores del encuentro, fue señalado. "De Paul debería estar expulsado y lo que le han pegado a Brahim y Vinicius es inaceptable. Y no han puesto ni una sola repetición", destacaban.

"Ha señalado 20 faltas del At. Madrid, pero ha habido muchas más. Un compañero ha comentado que en los dos últimos partidos, con Alberola Rojas y en este, que el Atlético llevaba 28 faltas y le habían mostrado cero tarjetas. En este han acabado seis-seis en tarjetas, pero el maquillaje ha llegado en las últimas que ha enseñado al At. Madrid cuando el partido estaba en el tramo final. A De Paul le ha perdonado la roja".

"Lo de España es alucinante, una cosa terrible"

"Le doy mucho más mérito a las últimas Ligas que hemos ganado que a las cinco Champions bajo estos arbitrajes. Es imposible que Cuadra Fernández arbitre a favor del Madrid. Hay que seguir jugando estas cosas, pero esto es intolerable. Lo de España es alucinante, una cosa terrible", incidió Jesús Alcaide.

"Las líneas no me las creo, tengo que verlo de otras formas"

"En el que era 3-3 en el fuera de juego de Bellingham las líneas no me las creo, tengo que verlo de otras formas, parece por después de lo que he visto en otros partidos en el que ha habido imágenes de aficionados que ofrecían y que no eran fueras de juego. Quiero ver más imágenes y distintas tomas. La retransmisión es otra cuestión del sistema que sufre el Real Madrid. Estoy esperando una acción en la que hay un doble remate de Rodrygo y Vini con rechace, tercer intento de remate de Bellingham Giménez le obstaculiza".

Carga contra La 1 y habla de encerrona

"Y no sé si es penalti o no porque la realización lamentable que ofrecía La 1, que no sé quién la llevaba, pero ya nos enteraremos de quien producía. Las repeticiones mostraban los dos remates de Rodrygo y Vini y se iba cuando iba a rematar Bellingham y el contacto con Giménez. Es intolerable que se haya ocultado en medio de la retransmisión la repetición y no sabemos si era o no penalti. Ha sido una encerrona, aunque estoy de acuerdo de que ha habido errores atrás, mala suerte, infortunio en rechaces. Pero lo de hoy ha sido una auténtica encerrona", concluía".