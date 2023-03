Real Madrid TV carga contra el arbitraje del Clásico

Real Madrid TV criticó abiertamente a De Burgos Bengoetxea, árbitro en el Camp Nou En la tertulia se afirmó tajantemente que el árbitro había perjudicado al Real Madrid

El gol anulado a Asensio en el Clásico ha levantado ampollas. Era el minuto 81 cuando Marco Asensio, que había entrado en el 76, ponía al Real Madrid por delante en el marcador con un 1-2 que abría la Liga y dejaba a los blancos a solo seis puntos el Barça. Sin embargo, el VAR entró para anular el gol por fuera de juego del jugador mallorquín y el partido se saldó con una victoria blaugrana gracias a un gol de Kessié en el añadido que le da alas a los de Xavi. En Madrid, sin embargo, no ven el fuera de juego tan claro.

Primero fue Carlo Ancelotti quien sembró la duda sobre el fuera de juego en la rueda de prensa posterior al partido: en Madrid desconfían. Xavi, sin embargo, no entiende la polémica: "Me sorprende que Ancelotti tenga dudas en el gol anulado, porque es una cuestión científica", dijo ante los medios.

En Real Madrid TV fueron más allá todavía: "No puede haber fuera de juego. El Real Madrid ha sido muy perjudicado. Era el 1-2 y estaba dominando. Es hacer mucho daño al espectáculo. No se puede anular un gol así, jamás", afirmaron rotundamente los colaboradores del post partido. Según ellos, las líneas de fuera de juego no están bien tiradas porque no parten del mismo punto en el caso de Asensio que en el de Koundé, el último defensa blaugrana.

📺 LA IMAGEN DE LA POLÉMICA.



❌ El fuera de juego de Asensio que invalidó el 1-2 del Real Madrid.



🔵🔴 FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid 🟣⚪ | #LaLigaSantander pic.twitter.com/kCq5kENtR1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 19 de marzo de 2023

El fuera de juego no es el único objeto de polémica. En Real Madrid TV tampoco están conformes con la validez del gol de Kessié. Para ellos, no debería haber subido al marcador por una supuesta falta cometida por Lewandowski al principio de la jugada que no fue sancionada.

Aunque en el Barça quieren ser cautos, la victoria ante el Real Madrid en el Camp Nou deja la liga muy decantada a favor de los de Xavi, que quiso aprovechar la rueda de prensa para recordar dónde estaba el equipo el año pasado y la gran evolución vivida esta temporada.