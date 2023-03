¿De qué se queja Ancelotti?

El Real Madrid lidera la clasificación de penalties a favor con diez; el Barça, la cierra con dos Los blancos son los que han sufrido menos expulsiones, sólo una, y los que menos amarillas han recibido

Carlo Ancelotti no asumió la derrota del Real Madrid en el clásico del Spotify Camp Nou que deja al Barça muy cerca de conquistar la Liga tres temporadas después. Para sorpresa de todos, el veterano entrenador italiano puso en duda la decisión del VAR de anular el gol de Marco Asensio por fuera de juego. Unas dudas que dejaron perplejo a Xavi Hernández y a todo el barcelonismo.

Como señaló el técnico del Barça al conocer las palabras de su homólogo madridista, el fuera de juego no admite discusión, ya que el VAR se rige por baremos científicos. La geometría no es subjetiva, por lo que las quejas de Ancelotti sólo pueden entenderse como una estrategia para intentar mediatizar la actuación arbitral de cara al último clásico que queda por disputarse, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del 5 de abril, donde el conjunto blanco tiene que levantar el 0-1 que el Barça se llevó del Santiago Bernabéu en el partido de ida.

Quejas blancas

El entrenador del Real Madrid tiene mucho que callar en cuanto a favores arbitrales se refiere. Un fugaz repaso de las estadísticas de esta Liga le dejan en evidencia y cualquier espectador neutral entiende que el ténico italiano tiene poco de qué quejarse.

Si nos vamos a la estadística más recurrente, encontramos que el Real Madrid lidera la clasificación de penalties a favor con diez. El Barça la cierra con solo dos, como Almería, Cádiz, Alavés, Real Sociedad y Valladolid.

Raphinha en el clásico | David Ramírez

Pero eso no es todo, amigos. El Real Madrid es el equipo que menos expulsiones ha sufrido. Sólo una, la de Toni Kroos en el minuto 90 del empate ante el Girona (1-1) por doble amonestación. Y también es el equipo que menos cartulinas ha visto, 50 sumando las que vieron anoche Nacho y Modric. Por comparar, el Barça es el sexto equipo con más expulsiones, seis. Y ha visto doce amarillas más.

Pero no se vayan, que aún hay más. El Real Madrid tiene una diferencia favorable entre faltas recibidas y cometidas de 103, mientras que el Barça sólo tiene un balance de... ¡dos a favor!

Dos acciones claves

Y más. Sin el VAR en las dos últimas jornadas, el Madrid estaría solo a tres puntos de diferencia con el Barcelona. ¿Por qué? En San Mamés se produjo un gol de Raphinha que inicialmente se anula por fuera de juego pero el VAR lo concede porque dice que el jugador del Barça está en posición correcta. En este mismo partido, Iñaki Williams marcó un gol que fue anulado por manos previas de Muniain. Se hubiera pasado de una derrota y acabó siendo una victoria. El Madrid se hubiera colocado a seis puntos del Barça.

El gol anulado a Marco Asensio en el Camp Nou | LaLiga

En el clásico, el VAR volvió a ser clave. Anuló el tanto de Asensio que hubiera supuesto una derrota azulgrana pero la decisión del árbitro fue clave para que el Barça acabara sumando la victoria final con el gol de Kessié. Se Hubiera pasado de un +12 actual a un peligroso +3.

En definitiva, datos favorables suficientes como para que el Real Madrid estuviera un poco más cerca del liderato que esos doce puntos que el Barça le saca a falta de doce jornadas para concluir el campeonato. ¿De qué se queja Ancelotti?