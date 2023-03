Xavi: "Si hoy se habla del VAR es de traca"

"No entiendo las dudas de Ancelotti, porque el gol anulado es una cuestión científica. El fuera de juego es muy claro" "El resultado es merecido. Hemos sido muy superiores al Real Madrid"

Xavi Hernández se mostró muy satisfecho de la victoria ante el Real Madrid (2-1) que deja al FC Barcelona muy cerca de conquistar el título de Liga después de tres temporadas sin conquistar el trofeo. El de Terrassa destacó que el Barça fue superior al Real Madrid: "Es una victoria muy importante y merecida. Nos merecíamos este resultado que refleja lo que ha sido el partido, porque hemos sido muy superiores al Real Madrid. Hemos dominado, hemos tenido más ocasiones y hemos estado mejor que ellos. Es una victoria que nos da mucha moral y mucha confianza"

El técnico blaugrana felicitó a sus futbolistas por el buen partido completado: "Estoy muy contento, porque todos trabajan. Se está hablando poco de que estamos haciendo una Liga extraordinaria y estos muy contento por mis jugadores, porque sufren con las críticas. Nos hemos vaciado ante un gran equipo que estaba mostrando todo su poderío en los últimos partidos. El Real Madrid es un equipo que siempre te complica la vida, pero hemos sabido madurar el partido. Hacía cinco años que no ganábamos al Real Madrid en casa y encima encajamos un gol injusto, pero hemos sabido reaccionar. El gol anulado a Asensio también ha sido decisivo". Y recordó: "No hay que olvidar de dónde veníamos. El año pasado estábamos a 15 puntos del Real Madrid y ahora le sacamos doce. Es el momento de valorar las cosas".

En este sentido, se mostró extrañado por las dudas reflejadas por Carlo Ancelotti sobre la decisión del VAR: "Me sorprende que Ancelotti tenga dudas en el gol anulado, porque es una cuestión científica. Es fuera de juego claro y no hay ninguna duda. Si hoy se habla del VAR es de traca. El fuera de juego es muy claro".

Xavi reconoció que vivió con mucha intensidad su primer clásico como entrenador: "Tengo más presión de la que tenía como jugador y en muchos momentos se me ha puesto la piel de gallina por el ambiente y por cómo ha acabado el partido. Ha sido el guión perfecto"

El de Terrassa también tuvo un guiño para la afición, destacando la comunión que se está creando con el equipo: "He pensado en el partido en el Bayern, donde el público nos animó hasta el último momento a pesar del 0-3. Se merecía una victoria como esta y se me ha puesto la piel de gallina. Esta sintonía con el equipo es fantástica".

Con todo, Xavi no quiso dar por sentenciado el campeonato: "No nos sentimos campeones, pero es un paso muy importante". Eso sí, destacó la buena trayectoria que está teniendo su equipo en el torneo doméstico: "Hemos hecho muchos puntos. De hecho, sólo hemos perdido diez en toda la Liga y eso no es por casualidad. Estamos siendo muy sólidos en defensa y encima esta noche hemos estado muy bien en ataque".

El técnico blaugrana se refirió a los dos 'héroes' de la noche, Sergi Roberto y Franck Kessie: "He tenido dudas hasta el último momento entre uno y otro. Eran las dos opciones y las dos han salido bien. Los dos han marcado y han salido triunfadores. De Sergi ya no sé que decir. No le valoramos, pero esta es la tristeza de este club. Siempre ha sido un ejemplo y como entrenador es un espectáculo entrenarle".