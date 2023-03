El mensaje de Xavi a la plantilla tras el clásico

El técnico, nada más acabar el partido, empezó a pensar en lo que llega tras el parón de selecciones Compartió la alegría de los futbolistas, pero también puso deberes a los internacionales

Xavi, a las once de la noche del domingo, era un hombre tremendamente feliz. Hacía minutos que había acabado el que fue su primer clásico en el Spotify Camp Nou como técnico y lo había hecho de la mejor manera posible, con una remontada en el tiempo de descuento. Esta es su quinta victoria en siete duelos ante el Real Madrid.

Quienes cantaban aquello de "Xavi, quédate" en el Bernabéu tras el 3-1 de LaLiga, la única derrota en noventa minutos, deben estar arrepentidos. Lo cierto es que el egarense, cuando accedió al túnel que da acceso a los vestuarios y entró en él irradiaba felicidad. Razones había de sobras.

El técnico felicitó a sus futbolistas, que dieron rienda suelta a su alegría con cánticos blaugranas y muestras de euforia desatada. No había para menos. Ganar un clásico siempre es un motivo de celebración; hacerlo como lo hicieron, mucho más. Xavi aplaudió a todos y cada uno de sus futbolistas de forma individual y, como es habitual tras los partidos, no hubo charla grupal. Para eso ya hay tiempo durante la semana, si es necesario.

En cambio, el máximo responsable deportivo de la primera plantilla no se olvidó de poner deberes a los futbolistas que esta semana se unen a sus respectivas selecciones durante el parón internacional. Xavi no quiere sorpresas: "Cuidaros y, sobre todo, volved sanos para el tramo final", les inquirió. Las lesiones de Pedri y Dembélé, que siguen de baja y recuperándose de sus respectivas lesiones, han sido un contratiempo que el equipo ha solventado con eficiencia, pero el técnico no quiere más malas noticias.

Cuando los jugadores vuelvan del parón, el primer compromiso será en el campo del Elche, donde el Barça tendrá la primera oportunidad, ante el colista, de defender la renta de doce puntos lograda ante el Real Madrid, rival, precisamente, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey el próximo 5 de abril en el Spotify Camp Nou.

La plantilla del Barça celebra el triunfo ante el Real Madrid en el clásico de Liga en el Camp Nou | Valentí Enrich

Xavi no quiere sustos y a los siete internacionales (Balde, Gavi, Kounde, Christensen, Lewandowski, Frenkie y Kessie) les pidió, uno a uno, que volvieran sanos porque lo que está en juego tras el parón es demasiado importante como para perder más jugadores. Araujo, en ese sentido, acabó con molestias en los aductores y su presencia con Uruguay no está clara. Además, de estos ocho jugadores, seis fueron titulares ante el Real Madrid, lo que confirma su ascendencia sobre el equipo, y Kessie entró en el segundo tiempo y fue clave con el gol de la remontada.

Toca, como pide Xavi, cuidarse para llegar todos bien y confirmar el título de Liga para el que aún falta disputar doce jornadas, pero también plantarse en la final de Copa, lo que permitiría al Barça lograr el triplete de títulos españoles.