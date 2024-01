El Real Madrid se suma en bloque a la 'estrategia Ancelotti'

Carlo Ancelotti ha crecido en el fútbol italiano, en el que no encajar goles es el patrón sobre el que se asientan las victorias. Sus desvelos van dirigidos en esa dirección, mentalizar a sus jugadores de que el trabajo sin balón hace a un equipo campeón. El Real Madrid defiende en bloque, se mueve en torno al balón y cada peón tiene su misión ya sea en la presión, en bloque medio o bajo. “Defender bien es la clave para todo”, dice confirmando su máxima.

El italiano está consiguiendo su propósito, su equipo ha encajado 11 goles en 19 partidos de Liga para ser campeón de invierno, una marca que no igualaba desde la temporada 61-62. En más de la mitad de los partidos no ha recibido ningún gol, 10, y da lo mismo el portero o la defensa que utilice, que todos aportan su trabajo para conseguir el objetivo. Curiosamente, la ecuación no sale en la Champions, en la que ha encajado 7 goles en 6 partidos, pero ha marcado 16 para compensarlo y ser también campeón de su grupo.

GRAVES LESIONES NADA MÁS EMPEZAR

La temporada no empezó bien para el Madrid con las graves lesiones de dos baluartes defensivos insustituibles. Courtois y Militao dejaban un vacío que muchos creían sería una carga difícil de soportar para un equipo de oficio ofensivo. Sin embargo, Ancelotti ha encontrado en Rudiger el relevo idóneo del brasileño, y el rendimiento de sus dos porteros están siendo tan parejo como brillante.

Lunin ha dado el paso al frente que se le pedía y lo ha hecho pese a la competencia que le trajeron fichando a Kepa. En los 25 partidos jugados por los blancos, 19 de Liga y 6 de Champions, el ucraniano ha jugado 10 en los que ha encajado 6 goles, dejando su portería a cero en cinco encuentros; Kepa ha sido titular en 15 ocasiones, recibiendo 12 goles, dejando su portería en blanco en 7 ocasiones.

RUDIGER, LUCAS Y FRAN GARCÍA

La defensa titular de Ancelotti ha sido y es víctima de las lesiones en lo que llevamos de temporada. Militao se lesionó de gravedad en el primer partido jugado en Bilbao y Alaba cayó antes de Navidades rompiéndose también el cruzado de su rodilla. El Madrid ha perdido a sus dos centrales, pero ha sobrevivido con Rudiger y Nacho, y Tchouameni como quinto recurso.

Carvajal, dueño de la banda derecha, tampoco se ha librado con otras dos lesiones perdiéndose seis partidos. Lucas Vázquez ha respondido como relevo. Mendy también ha estado ausente seis partidos por otras dos lesiones con Fran García como relevo útil. Más allá de los nombres, Ancelotti está consiguiendo concienciar a sus jugadores que todos son defensas, empezando por los delanteros, para consolidar un camino que, de momento, brilla en la Liga y en la Champions.