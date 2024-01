¡Escándalo con el gol de Rudiger que da la victoria al Madrid!

Al Madrid le costó muchísimo ganar al Mallorca en uno de sus partridos más espesos de la temporada. Ni la vuelta de Vinícius dio aire al equipo blanco, que tuvo que echar mano de una jugada a balón parado para vencer al equipo balear. Y el gol acarreó mucha polémica porque vino precedido de una clamorosa falta de Carvajal a Raíllo, defensor que debía tapar el remate de Rudiger, el autor del gol. El alemán cabeceó con total ventaja por la acción ilegal.

Rudiger celebró de forma rápida el tanto, pero los jugadores del Mallorca se quedaron protestando al colegiado ya que el agarrón de Carvajal fue clarísimo. El colegiado pudo no haberlo detectado pero en el VAR la imagen no pudo pasar despercibida. Es una falta clara que incide de forma directa en el gol, por lo que debió ser anulado una vez se visionaron las imágenes. Desde el VAR, a priori, no se avisó de nada al árbitro.

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, fue muy irónico cuando comentó la jugada. "El árbitro consideró que la acción no fue suficiente y es el que más sabe de todos". Al mexicano, con mucha experiencia en el fútbol, se le entendió todo.