La fórmula de Ancelotti para hacer olvidar a Courtois y Militao

Cuando Courtois y Militao se lesionaron de manera seguida en el arranque de la temporada, saltaron todas la alarmas en el Real Madrid. Ancelotti perdía a sus dos mejores piezas defensivas para todo el curso, provocando cierta psicosis en el entorno del equipo. El club decidió fichar a Kepa al considerar que Lunin no era suficiente para relevar al belga y el italiano eligió a Rudiger para ocupar el puesto del brasileño por delante de Nacho, capitán y también central derecho.

“Defender bien es la clave para todo. Todos los partidos en los que hemos terminado con la portería a cero hemos ganado. El problema de este equipo no es marcar goles, sino no encajar. Por ello, la mayoría del tiempo intento centrarla en este aspecto”, decía el italiano el pasado 21 de octubre. Se dedicó a trabajar este aspecto en la mentalidad de sus jugadores y desde entonces, han jugado ocho partidos en los que han encajado cuatro goles dejando otras cuatro veces la portería a cero.

"ENCAJAR POCOS GOLES, CLAVE DEL ÉXITO"

“La llave del éxito del Barça es encajar muy pocos goles”, decía a mediados de febrero de la temporada pasada. Por entonces, los de Xavi habían encajado solo 7 goles en la jornada 21 que les situaba líderes con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, el Madrid. Aquel diagnóstico es el que se puede aplicar ahora a su equipo, que es el menos goleado de Primera con 9 tantos en 15 partidos, lo que vale para compartir liderato con el Girona, pero con mejor diferencia de goles: +24 por +16.

Ancelotti está demostrando que la estructura del juego está por encima de los nombres. Nadie duda de que Courtois y Militao son dos jugadores clave en el Real Madrid, pero si el sistema funciona hace de ellos jugadores necesarios, pero no imprescindibles. El equipo madridista no ha encajado ningún gol en ocho de las quince jornadas que se han disputado, y todo pese a que el italiano no ha repetido once en toda la Liga.

EL TERCERO MENOS GOLEADO DE EUROPA

El técnico blanco ha utilizado once defensas en esos 15 partidos y la más repetida es la formada por Carvajal, Rudiger, Alaba y Fran García en cinco ocasiones. Ha puesto ocho centros del campo diferentes y el más regular es el formado por Tchouameni, Kroos, Valverde y Bellingham en otras cinco ocasiones. Mientras que ha hecho solo cuatro combinaciones en ataque ante el poco material humano que tiene con la pareja Vinicius-Rodrygo como el más recurrente, seis partidos. Juegue quien juegue todos deben bailar la misma melodía, lo contrario es perder el paso defensivo

Encajar goles no depende de tener al mejor portero o la mejor defensa, es un trabajo colectivo que el italiano ha trabajado desde el comienzo de temporada en busca del “equilibrio”. “El aspecto defensivo es el más sencillo de mejorar, es un problema de colocación, concentración y actitud”, decía a principios de temporada, máximas que está consiguiendo inculcar en la mentalidad de su plantilla para ser el equipo menos goleado del campeonato, y el tercero de todas las Ligas europeas por detrás del Niza (5 en la Ligue 1) y el Inter (7 en la Serie A).