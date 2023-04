El Real Madrid quiere reforzarse 'a costa' del Leipzig

El equipo alemán está fuera de los puestos de Champions y en caso de quedarse fuera tendría que vender El equipo blanco estaría interesado en algunos de sus futbolistas

Estamos en abril y los equipos empiezan ya a hacer la planificación para la próxima temporada. El Real Madrid, que sigue vivo en todas las competiciones no es menos y también está atento al mercado para reforzarse en verano. Así, ya estaría monitorizando a diferentes jugadores, entre ellos, a alguno de los futbolistas del Leipzig.

El combinado alemán está cuarto en la Bundesliga con un solo punto por encima del quinto, que es el Friburgo, y están obligados a mantenerse ahí si no quieren verse obligados a tener que vender. No obstante, no lo tendrán fácil y sus sensaciones no son las mejores, ya que acumulan tres derrotas en los últimos cinco encuentros.

Así, el equipo blanco está atento a la situación de los alemanes porque en caso de quedarse fuera de la Champions, estarían obligados a vender, según publica Bild. El Real Madrid, en ese caso, estaría encantado de poder 'pescar' en el equipo teutón para reforzarse.El conjunto dirigido por Florentino Pérez estaría muy interesado en Josko Gvardiol. El central croata de 21 años cuajó un Mundial espectacular y va camino de convertirse en uno de los mejores defensas del mundo. Si el conjunto alemán quedara fuera de los cuatro primeros, podrían verse obligados a rebajar el precio de salida del central.

Además, otro jugador que podría interesar al Madrid es Dani Olmo. El interior español acaba contrato en 2024 y son muchos los clubes que lo ven como un buen complemento para sus plantillas.