Velasco: "A Palma le ha salido todo bien, a nosotros todo mal"

El quinto título europeo azulgrana tendrá que esperar. El Mallorca Palma Futsal venció en la gran final de la Champions League contra el FC Barcelona (1-5) en un partido donde los azulgrana pagaron cara su falta de acierto que acabó decantando el título europeo para los baleares.

Jesús Velasco, técnico azulgrana, explicó las claves de la derrota contra Palma: "No hemos conseguido tener luces de cara a meter gol y está claro que si fallas lo que hemos fallado hoy, en un partido como este tan exigente, lo normal es que lo pierdas como así ha sucedido y ya está. A Palma le ha salido todo bien y a nosotros nos ha salido todo mal. Hemos empezado fatal, hemos empezado muy mal. De hecho, me considero afortunado por no haber ido perdiendo de uno o dos goles a mitad del primer tiempo. Después nos hemos rehecho un poco y hemos empezado a jugar mejor, a generar un poco más y nos hemos puesto incluso por delante, que seguramente no era merecido".

El mejor momento del Barça llegó, aunque fueron incapaces de aumentar su renta en el marcador: "Después nos hemos podido ir con varios goles de diferencia, estando peor que el rival. A partir de ahí ha venido todo lo que ha venido, todo ha salido al revés, hemos fallado muchísimo -reconoce-. La jugada desgraciada de esa falta y el gol a falta de ocho segundos del descanso. Es un gol, tienes 20 minutos, no hay problema. Hemos jugado un gran segundo tiempo en cuanto a juego, hemos generado muchísimo, pero si no metes el gol no puedes ganar a nadie. Yo creo que es muy sencillo lo que ha pasado".

Diferencia de efectividad

La suerte no cayó de cara para el equipo azulgrana, que falló todas las ocasiones que su rival sí acertó: "A Palma le ha salido, a nosotros no, y ya está. Hemos tenido dos 10 metros fallados en una final, así es complicado. El 2-1 para ellos a ocho segundos del descanso. Y después en el segundo tiempo, la gran cantidad de ocasiones que hemos tenido, algunas clarísimas que no hemos conseguido meter".

La hazaña del Palma, con dos Copas de Europa en sus vitrinas, es la cara positiva de la final de la Champions: "Sí, es curioso, la verdad, porque es un equipo que no ha ganado ni un trofeo ni un título nacional. Pero que ha conseguido llevarse dos Copas de Europa, que seguramente es lo más difícil de todos, ¿no? Entonces, nada, hay que darles la enhorabuena porque han hecho un grandísimo torneo. Cuando han tenido que agarrarse al parque con lo que fuera lo han hecho, han sabido sufrir. Y las cosas les han salido bien también".