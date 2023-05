Al Real Madrid le cuesta cada gol de Hazard 33 millones de euros

El club blanco lleva gastados 233 millones desde que llegó en 2019 entre traspaso y salarios, cada partido jugado le ha costado algo más de 3 millones Ancelotti le mandó un recado alto y claro en Sevilla: solo tenía dos delanteros y no jugó ni un minuto. Eso es lo que le espera si cumple el año que le queda

Eden Hazard ha sido uno de los peores negocios que ha hecho Florentino Pérez desde que es presidente del Real Madrid. El belga supera los últimos años de Bale y puede estar a la altura de Kaká, el otro pinchazo mayúsculo en la gestión del empresario madrileño al frente del club. El belga llegó al Real Madrid en la temporada 2019-20 con aureola de galáctico. Pagó al Chelsea 100 millones de euros más 16 de prima, a lo que se suman los 30 de salario bruto del primer año, que se quedaron en 29 tras el coronavirus. El Real Madrid ha hecho un desembolso total aproximado de 233 millones de euros, que serán 262 cuando acabe contrato en junio de 2024.

Las lesiones y la dejadez física del belga (llegó pasado de kilos a su primera pretemporada) le han pasado factura. Creyó que le bastaría su talento para jugar en el equipo blanco, pero aguantó una temporada, el tiempo que tardó en lesionarse para pasar a ser suplente permanente a partir de 2020. Ha jugado el 34,86% de los partidos disputados por el Real Madrid desde que llegó, 76 sobre 218, 44 de titular y 22 de suplente. Esto supone que al club blanco le ha costado algo más de tres millones de euros cada partido que ha jugado, y que sube a los 5,2 en los que fue titular.

VIVE MEJOR QUE QUIERE

Por cada minuto jugado ha percibido más de 62 mil euros. En esos 76 partidos ha marcado 7 goles, que supone cada uno 33,2 M€ para las arcas madridistas. Ha dado 9 asistencias desde que llegó, a 25,8 M€ cada pase. En total, ha participado en 16 goles con un coste de 14,5 millones cada uno. Unos datos escalofriantes que deja una estela de fracaso en su etapa como jugador del Real Madrid. Esta temporada las cifras son similares. Ha cobrado 2,9 M€ por cada partido en el que ha participado; 73.791 euros por cada minuto, 29 millones por el gol marcado y 14,5 por cada una de las dos asistencias que ha dado.

El problema para el Real Madrid es que le queda un año de contrato. Ancelotti le ha dejado claro que no cuenta con él. Ante el Sevilla Benzema, Vinicius, Asensio y Mariano estaban lesionados, le quedaban Rodrygo y el belga como delanteros. Decidió jugar solo con el brasileño para un dibujo de 4-1-4-1, y acabó sacando al canterano Álvaro Rodríguez sin utilizar al belga. Un mensaje claro y alto de que si se queda no contará con él. El problema es que nadie está dispuesto a pagar los 29 millones brutos que cobra salvo que el Madrid encuentre una solución similar a la utilizada con Bale: asumir la mitad de su sueldo y una cesión. La cuestión es que no quiere irse porque vive mejor que quiere.