Hazard quiere quedarse en el Madrid

El delantero belga desea continuar un año más en el club blanco, pese a no hablarse con Ancelotti "Entiendo las dudas, pero, por mí, sigo en el Madrid el año que viene", dijo el extremo

El delantero del Real Madrid, Eden Hazard, ha concedido una entrevista a 'RTBF' en la que se ha pronunciado sobre su situación en el club blanco y ha hablado sobre su no-relación con el técnico Carlo Ancelotti.

Hazard no cuenta para Ancelotti y su contrato le mantiene unido al Real Madrid hasta junio de 2024, es decir, una temporada más. No obstante, nadie sabe si el belga saldrá del club este mismo verano, aunque no es precisamente su primera opción.

"Me gustaría quedarme, entiendo las dudas, pero, por mí, seguiría el año que viene", dejó claro Hazard, que tan solo ha jugado 98 minutos esta temporada.

"Echo de menos jugar y estar en el campo, sentirme importante. Si tienes a la afición contigo, entonces sería todo más fácil", reconoció el belga, que espera tener más oportunidades en la recta final de temporada: "Quiero divertirme en el campo. Ojalá pueda aportar algo y que el míster cuente conmigo. Veremos si puedo jugar algo a final de temporada. Hay compañeros que juegan bien y eso es difícil cambiarlo. Probablemente merezco menos a sus ojos que otros. Deberías preguntarle a él".

No fue la única respuesta de Hazard dirigida a Ancelotti, con quien ha confesado que no se habla: "Hay respeto entre los dos, pero no puedo decir que hablemos, porque no nos hablamos. Insisto en que siempre habrá respeto aunque ya no me haga jugar, por lo que representa en el fútbol y lo que ha hecho en su carrera".