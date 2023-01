Mijatovic califica a Hazard de "prácticamente un exjugador"

Duro ataque de la leyenda montenegrina del Real Madrid al jugador belga en los micrófonos de 'Radio Marca' Mijatovic pidió paciencia con el conjunto de Ancelotti, ya que "tiene sus momentos malos y buenos"

A Eden Hazard ya no le quedan defensores, ni siquiera dentro del Real Madrid. El último en 'atizar' al belga ha sido una leyenda de la entidad como Pedja Mijatovic, quien en los micrófonos de 'Radio Marca' catalogó al belga "prácticamente un exjugador".

El montenegrino habló de algunos nombres propios en la óptica merengue: "Creo que a Modric podemos disfrutarle un poco más", pero a la hora de hablar de Hazard no se cortó ni un pelo: "Lo de Hazard es increíble, la verdad es que nadie lo esperaba. Hablar de él ahora es hablar prácticamente de un exjugador", dijo.

Mijatovic analizó el momento de bache deportivo que atraviesa el conjunto de Concha Espina: "El Real Madrid, como todos los equipos grandes, tiene sus momentos malos y buenos. Pero el Madrid está muy vivo y cuando empiezan a darle por muerto siempre pasan cosas interesantes, así que mucho ojo. Estoy seguro de que Carlo Ancelotti encontrará soluciones. No se ha acabado un ciclo, en el Madrid siempre existe hambre de títulos", señaló.

En relación al mercado de fichajes en invierno, el ex del Valencia entre otros indicó que "en el mes de enero no hay que fichar a nadie. En verano sí que hay que hacer ciertas cosas y seguro que el club se está preparando. Falta un delantero, un centrocampista creativo, laterales... Me consta que están trabajando en el fichaje de Bellingham. Desde luego que sigo soñando con Mbappé, tarde o temprano debería ser jugador del Real Madrid", aseveró.

Por último, Pedja Mijatovic dejó un mensaje de ilusión para el madridismo. "En estos diez años últimos, si alguien ha disfrutado ha sido el madridismo así que por favor, vamos a darles un poco más de tiempo y juzgaremos a final de temporada", concluyó.