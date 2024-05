Aston Martin sigue viendo el vaso medio lleno

El Gran Premio de Imola se saldó para Aston Martin con un serie de contratiempos y un total de dos puntos, los conseguidos por Lance Stroll tras su novena posición en carrera.

Especialmente aciaga fue la cita para Fernando Alonso que sufrió un aparatoso accidente en los libres 3 y se quedó fuera de la Q2 pese al trabajo intenso de intenso de mecánicos e ingenieros. Finalmente salió en carrera desde el pit-lane y acabó cruzando la meta en la decimonovena posición. Un balance poco positivo para Aston Martin que llegó a Imola expectante y con una serie de novedades para el AMR24.

Aún así, en la escudería de Silverstone dan por bueno el fin de semana aunque, tal y como aseguró Mike Krak, "queríamos hacerlo mejor de lo que hemos hecho" aunque recuerda que su actuación se vio comprometida "por los acontecimientos".

"Mencionáis todas las actualizaciones, también hemos visto que los otros equipos tienen la misma lista, así que no, no estamos del todo contentos, no estamos contentos con dos puntos, eso está claro. Otras personas también están trayendo mejoras, así que siempre es un juego relativo, por lo que hay que tratar de mantenerse al día y entender lo que estás haciendo", explicó el director de Aston Martin tras el GP de la Emilia Romagna.

"Creo que, excepto una escudería, todo el mundo tiene una página de una lista llena de mejoras, así que muestra lo competitiva que es toda la parrilla, y es algo en lo que debes seguir apretando, traer más cosas y entender todo", zanjó al respecto Krak.

Problemas en Q3

Por otra parte, el equipo desveló también qué problema había tenido el AMR24 de Alonso durante la Q1, en la que fue llamado a boxes. "En su segunda vuelta, Fernando sufrió una salida de pista muy fuerte. En la curva tres se escuchó un ruido y el coche giró y se fue a la grava. Y terminamos con un montón de agujeros en el costado del borde del piso, que pudimos reparar", explicó Tom McCullough, jefe de rendimiento de Aston Martin.

Además, el accidente en el libre 3 provocó un cambio de plan para Alonso que no acabó de salir bien y a los que se unieron ciertos problemas de comunicación que desvarataron definitivamente la Q3 del asturiano. "Fue un cambio de plan en el último minuto. Pusimos combustible para toda la sesión. Queríamos hacer un pitstop en el pitlane para seguir corriendo sin parar, para darle unas vueltas más y volver al ritmo", explicó McCullough.

Después de todos los problemas, el equipo decidió que Alonso saliera desde el pit-lane y dedicar el Gran Premio a seguir aprendiendo del coche.