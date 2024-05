Tavares, y su futuro en Madrid: "No sé que va a pasar, ojalá lleguemos a un acuerdo"

La renovación de Edy Tavares es uno de los grandes 'culebrones' de la temporada en el baloncesto europeo. El viejo continente está muy pendiente de la decisión de futuro del jugador más dominante de la Euroliga. Todo el mundo es consciente de que un posible movimiento del pívot caboverdiana puede cambiar el paradigma.

Es por ello que, tras un inicio de negociaciones en el que las posturas estaban realmente alejadas, con el jugador pidiendo cobrar un salario que se adecúe a su rendimiento en pista, y con un Real Madrid que no quería desvirtuar su masa salarial, las últimas informaciones que llegan desde Madrid apuntan a que ha habido un acercamiento. Todo apunta a que se llegará a un acuerdo que, en caso de contar con luz verde, sería la mejor operación del club blanco en los despachos prácticamente de la última década.

Por el momento, sin acuerdo

Pese a que parece que Edy Tavares y el Real Madrid seguirán ligados, el jugador ha expresado, en las últimas horas, que todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo, y que, pese a que su voluntad es clara, existe una incógnita sobre que ocurrirá con su futuro.

La voluntad de Tavares

"No sé qué pasará. Ojalá lleguemos a un acuerdo y me quede en Madrid. Aquí soy feliz, mis dos hijos son madrileños, nos encanta la cultura, la ciudad, la forma de ser de la gente, de vivir, lo que representa el Real Madrid, cómo se superan las cosas en el club, su espíritu, sus ganas de ganar como hemos visto recientemente en la Champions ante el Bayern… Me llena mucho estar aquí y me hace mejorar, porque no te puedes relajar, siempre debes dar el máximo para vencer. Nunca se sabe, aunque ojalá me quede", ha explicado Tavares en una entrevista con 'AS', en la que también ha desvelado que no ha sido un impedimento afrontar estos últimos meses de campaña sin contrato para la siguiente.

Edy Tavares, campeón de la Copa del Rey con el Real Madrid este 2024 / EFE

El hecho de jugar sin tener contrato para la próxima temporada

"No, eso no me afecta. La gente ha dicho que si no estaba tan bien era por la renovación y no ha sido por eso, sino por todo lo que me ha pasado esta temporada, que justo ha coincidido con cuando me tocaba renovar. Acabar contrato no me impide jugar. Debes hacer las cosas siempre bien porque así lo que es tuyo, lo que esperas, vendrá. O no, pero hay que dar el máximo y se verá. No puedes ahorrar energía ni pensar que si te lesionas no tendrás contrato ni aquí ni en otro lugar", explicó.

Panathinaikos, al acecho

Por lo tanto, queda más que clara que la voluntad de Edy Tavares es alargar una vinculación con el Real Madrid que empezó en 2017, pero no a cualquier precio. Panathinaikos ha asomado durante toda la 23/24 para tratar de juntarle con Mathias Lessort la próxima temporada, integrando la que sería la mejor pareja interior de toda la Euroliga.

El futuro de Hezonja y Poirier

Eso sí, en el Madrid son conscientes de que los recursos económicos no son ilimitados, y que satisfacer las pretensiones económicas de Tavares les podría dejar sin músculo financiero para acometer las renovaciones de Mario Hezonja y Vincent Poirier, que también finalizan contrato en verano. El pívot francés ha sido relacionado con Anadolu Efes, mientras que 'Super Mario' podría protagonizar uno de los bombazos del mercado si decide regresar al Barça.