El Real Madrid no abordó el fichaje de Mbappé por miedo al PSG

Un directivo de Florentino Pérez ha explicado los motivos por los que el francés no ha llegado este verano En el club blanco confían en que el delantero vestirá de blanco la próxima temporada

El Real Madrid lleva tres veranos sin poder concretar el fichaje de Kylian Mbappé. Estuvo cerca el año pasado, pero el PSG le convenció para que renovara. Y en la última ventana de mercado, la renuncia pública del delantero al año opcional que tenía pactado, unida a la inesperada salida de Karim Benzema hicieron pensar en su llegada. Finalmente, el aterrizaje de Mbappé no se produjo y uno de los vocales de la junta directiva del Real Madrid, José Manuel Otero Lastres, ha explicado los motivos en una entrevista al canal 'Remontada Blanca'

"Si hubiéramos hecho un paso equivocado con Mbappé, el PSG hubiera intentado reaccionar contra el Real Madrid. El Real Madrid sabe perfectamente qué puede y qué debe hacer", apuntó un Otero que negó que el Real Madrid tenga ningún acuerdo cerrado con el delantero ni su entorno:. Si Mbappé viene -espero que el 2024- vendrá de forma legal, sin que nadie nos pueda acusar de haber hecho un pacto. Lo que dieron por hecho el año pasado, que Al-Kelaífi dijo que tenía un acuerdo con el Real Madrid, no es cierto".

"No tenía sentido fichar a Mbappé un año antes"

Dicho de otra forma, el Real Madrid no movió ficha ante la amenaza del club parisino de presentar una denuncia formal ante la FIFA y la UEFA por negociar con un futbolista con contrato en vigor. Otero también dejó entrever que la entidad madridista podria tener atado al futbolista para el próximo verano, cuando expire su contrato y llegue con la carta de libertad: "Para venir, Mbappé tendría que haber renunciado a unos bonus que tenía pactados con el PSG muy elevados. Y, además, habría traspaso de club a club, con lo cual la cantidad que saldría a pagarle por tenerlo era disparatada. Hay una política de gasto eficiente para conseguir una buena finalidad, pero no se malgasta. No tenía mucho sentido fichar a Mbappé un año antes, aunque había el roto de la posición de Benzema. El mundo del fútbol es impredecible. En fin, el dinero no es nuestro. Es de los socios y nuestro mandato es administrar con claridad"

"Alcanzará la gloria cuando fiche por el Real Madrid, mientras irá deambulando por ahí"

El vocal del conjunto madridista habló con cierto desprecio del PSG: "Que Mbappé haya pensado lo mismo que Bellingham. Yo confío en que vendrá Mbappé. Alcanzará la gloria cuando venga al Real Madrid. Mientras tanto, andará por ahí deambulando. Conseguirá a lo mejor alguna Champions. Ahora parece que el PSG es menos poderoso y el Madrid garantiza una seguridad y una seriedad. Los resultados están ahí. Yo confío en que diga que sí cuando se vea agente libre. Mbappé nació para jugar en el Real Madrid".

Hace dos o tres años, Mbappé, que era más joven, se vio en una circunstancia especial. Se organizaba un Mundial en Qatar, al que pertenecía el club en el que está en París. Sufrió una presión muy grande del emir de Qatar, que le dijo que no podía hacer eso. Luego, una actividad extrapolítica del señor Macron que le dijo que era más importante Mbappé para Francia que él como político. En eso no se equivocó. Lo inundaron de dinero. Yo estoy seguro de que si hoy le preguntamos y es sincero dirá que se arrepintió de esa decisión. Ya podía haber ganado alguna Copa de Europa y estar feliz en el Real Madrid. Florentino no se lo tomó a mal. Comprendió la reacción del jugador. El Madrid siempre le protegió. Eran más algunos aficionados despechados porque no había venido.