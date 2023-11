Sigue el pulso de Inglaterra al Real Madrid por Bellingham

El combinado nacional ha liberado a tres convocados por lesión (Maddison, Lewis Dunk y Callum Wilson), pero mantiene al futbolista blanco en St. George's Park Los médicos de la selección seguirán viendo la evolución del hombro del madridista, con el partido frente a Macedonia del Norte del lunes en el horizonte

El culebrón de Jude Bellingham con la selección inglesa parece que no tendrá una resolución inmediata. El futbolista del Real Madrid ha sido convocado con su país para el parón de encuentros internacionales de noviembre, a pesar de la lesión que arrastra en el hombro izquierdo. El pulso entre los 'Three Lions' y el club blanco está servido.

El futbolista estaba obligado a viajar hasta Inglaterra y concentrarse en St. George's Park con el resto de sus compañeros. Sin embargo, desde el Real Madrid esperaban que imperase el sentido común y, una vez hubiese sido inspeccionado por los servicios médicos de la selección inglesa, le hubiesen liberado para seguir su recuperación en Valdebebas.

El combinado nacional no ha seguido las predicciones del club blanco. Ha desconvocado a tres jugadores por lesión (Maddison, Lewis Dunk y Callum Wilson), pero Bellingham sigue convocado en territorio inglés, a la espera de ver cómo avanza su luxación.

“Si Jude no puede jugar con nosotros, no puede hacerlo con Inglaterra...”, expresó Ancelotti el pasado domingo después de vencer al Valencia. En aquel encuentro, Bellingham no entró en la convocatoria, pero desde la selección inglesa esperan que sí lo pueda realizar para el segundo encuentro, el del lunes frente a Macedonia del Norte. Hoy, martes, la primera sesión de entrenamiento de los 'Three Lions'. Veremos qué plan tienen para el madridista.