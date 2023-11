Rodrygo: "No puedo culpar a nadie, era culpa mía"

El delantero del Real Madrid ha reconocido que le costó adaptarse a su nueva posición en el inicio de la temporada "Estaba agobiado porque no me salían las cosas. Es un poco difícil jugar de '9', pero si el míster cree que puedo, yo encantado", ha dicho

No ha sido el mejor inicio de curso para Rodrygo con la camiseta del Real Madrid, pero el delantero brasileño ha sabido revertir la situación en los últimos encuentros antes del parón de selecciones de noviembre. El brasileño ha repasado este inicio de temporada y demás cuestiones que rodean al club blanco en una entrevista concedida al 'Partidazo de Cope'.

"Estaba agobiado porque no me salían las cosas, pero ahora estoy de vuelta. No puedo culpar a nadie, era culpa mía, sí que era una posición nueva y me estaba adaptando. Ahora me está dando más libertad, más hacia las bandas. Es un poco difícil jugar ahí de nueve, pero si el míster cree que puedo yo encantado. Él sabe que no me gusta jugar de nueve, pero yo creo en el míster", ha reconocido Rodrygo en la citada entrevista.

El brasileño se deshizo en elogios hacia Ancelotti, con quien podría coincidir como seleccionador brasileño a partir de la próxima temporada: "Para mí es muy importante, siempre me ayudó en este inicio de temporada cuando las cosas no me salían. No sabemos qué va a pasar, ni idea, claro que queremos tener al míster siempre, sea aquí o con Brasil. No te puedo decir dónde acabará", dijo.

También se refirió al racismo, tras los reiterados episodios que sufrió Vinicius. "Fue muy difícil todo lo que pasó. No creo que España sea racista aunque hay racistas como en todos los países. No podemos hablar de todos por algunos. No tenemos ningún problema en ese sentido. En los estadios es algo más complicado, pero en la calle es tranquilo", argumentó.