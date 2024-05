Los plazos de la decisión de Kroos sobre su futuro

El Real Madrid empató ayer en el Allianz Arena (2-2) en la ida de las semifinales de Champions. Sigue todo abierto para la vuelta en el Santiago Bernabéu, aunque el conjunto de Carlo Ancelotti sigue siendo el principal favorito de la competición.

Una de las principales figuras del partido fue Toni Kroos. El alemán devolvió el control al Real Madrid tras muchos minutos de dominio del Bayern y dio la asistencia del primer gol del partido después de un gran desmarque de Vinicius.

Kroos lleva tiempo anunciando que no queda demasiado para su retirada. Pese a que solo tiene 34 años y ha vuelto recientemente a la selección alemana, no se espera que alargue su carrera muchas más temporadas. Al finalizar el partido ante el Bayern, Kroos aseguraba que no tenía tomada la decisión.

Desde el vestuario merengue dejan claro su deseo sobre el centrocampista. "Siempre le decimos que siga, que juegue muchos años más. Da igual la edad, está la maestría, la clase… Esperamos que siga" comentaba Rodrygo Goes tras el partido de ayer.

En este sentido, en 'SER Deportivos' informan que Toni Kroos anunciará su continuidad en el Real Madrid tras la vuelta ante el Bayern en el Bernabéu. Tanto el club como el vestuario tienen claro que el alemán va a seguir en el conjunto blanco, por lo que les ha comentado.

Kroos fue uno de los protagonistas del Real Madrid en Alemania / EFE

Tener a Kroos almenos un año más sería una gran noticia para Carlo Ancelotti. El '8' es un fijo para el técnico italiano y todavía sigue a un nivel espectacular. Además, su experiencia sirve como ejemplo para los más jóvenes, igual que Luka Modric.

En el caso del croata, el club está pensando ofrecerle la renovación para un año más, con menor salario y menor participación, según 'SER'. Las últimas participaciones del centrocampista no han pasado desapercibidas y Ancelotti le quiere. Ahora, la pelota queda en el tejado de Modric.