Decisión definitiva de Modric sobre su futuro

El futuro de Luka Modric sigue siendo cambiante. Un día filtran que renovará y al siguiente, que se irá del Real Madrid. El que sabe más de lo que dice es Carlo Ancelotti, que en vísperas del Clásico aseguraba que “nunca va a aceptar ser el revulsivo” cuando le preguntaron por la situación del centrocampista. Para el italiano ya no es titular indiscutible y el jugador se piensa si sigue o no.

Modric ha sido suplente en la mitad de los partidos del Madrid esta temporada / Efe

Se rebela ante su suplencia

El croata no acaba de asumir su situación de suplente, y a sus 38 años se rebela ante una situación que no le gusta. Cada vez que sale cumple, pero su resistencia ya no es la misma y el técnico italiano prefiere la energía que aportan los jóvenes al centro del campo a la experiencia de un futbolista que lo da todo, pero al que esa continuidad física empieza a pasarle factura.

Modric no estaría dispuesto a repetir la temporada que lleva en el Madrid como suplente, y estaría decidido a irse a final de temporada, según adelanta Eduardo Inda en ‘El Chiringuito’. Una información que contrasta con otras en las que se asegura que el croata está dispuesto a alargar un año más su estancia en el equipo madridista, en el que le gustaría retirarse.

Modric sigue rindiendo a un gran nivel / Efe

Pierde presencia como titular

Sin embargo, el croata tiene ofertas interesantes tanto deportivas como económicas para alargar su carrera. Equipos europeos, algunos importantes, árabes y hasta americanos de la MLS le han hecho llegar su interés. El jugador, de momento, no se pronuncia, está centrado en acabar la temporada con el Real Madrid. Después, y antes de la Eurocopa decidirá qué hace.

Hasta entonces, Ancelotti sigue contando con él. “No para de trabajar, de entrenar al máximo y muestra la misma calidad de hace 10 años, tiene las mismas ganas e ilusión”, descubre el italiano, que esta temporada está dosificándole: ha jugado en total 38 partidos, y la mitad fue titular. En la pasada campaña jugó 52 encuentros y en 35 fue titular, lo que demuestra que su participación ha ido a menos y que en la próxima se puede reducir aún más.