Xavi: "¿El arbitraje del Bernabéu? Va a ser muy difícil ganar esta Liga"

El Barça necesitaba la victoria como el comer en el Benito Villamarín. Solo así se entiende la reacción eufórica de Xavi Hernández tras el golazo de Joao Félix en el minuto 90 que rompía el empate y mantiene al Barça con vida en la lucha por LaLiga.

Los azulgranas se levantaron tras la remontada liderada por Isco y el técnico, en los micrófonos de Movistar, valoró la actuación de su equipo tras la reacción del Betis: “Deberíamos haber ganado o sentenciado antes, pero la victoria es un paso importante en un estadio que nadie había ganado. La afición habrá disfrutado, era un estadio difícil, nos vamos con cuatro goles, el equipo se ha fajado. No es un partido redondo por los dos goles encajados pero un muy buen partido”, señaló.

En una jornada de sábado de Liga marcada por la polémica arbitral en Madrid, Xavi no quiso dejar pasar la oportunidad de remarcar una de las claves de la reacción bética en el primer gol de Isco: “Estábamos muy bien y controlando el partido con balón antes del empate, hemos dominado y se nos complica el partido con una jugada puntual. No sé si es falta a Pedri por posible plancha al jugador. Eso nos ha puesto tensos y tres minutos después viene el empate”, explicó.

Además, ya en rueda de prensa y más en frío, el técnico redobló su crítica arbitral cuestionado sobre el arbitraje del Bernabéu: "Lo he visto, lógicamente, pero me quedo con las palabras de Garitano, si hablámos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban y va a ser muy difícil ganar esta Liga", se lamentó, mientras recordó los error que han perjudicado al Barça: "Me acuerdo de Getafe, el penalti clamoroso a Raphinha en Vallecas, el gol de Joao Félix en Granada... Tendríamos seis puntos más".

Más allá de polémicas, Xavi analizó con una sonrisa la mejora del equipo: “Hoy hemos disfrutado muchos minutos en el campo ante un muy buen Betis y hoy es un paso adelante. Esperemos que sea ese click que queríamos”.

A la hora de hablar de nombres propios, el entrenador culé no quiso dejar pasar la oportunidad de volver a elogiar a un Ferran Torres que fue decisivo con su hat-trick: “Ferran tiene muchísimo valor, él estaba dispuesto a triunfar y le ha dado la vuelta a su situación. Es uno de los futbolistas con más fortaleza mental que conozco y se lo ha ganado a pulso”, aplaudió.

Sobre el debut de Cubarsí como titular, Xavi no se cortó a la hora de destacar la actuación de la joven promesa de La Masia: “Es un chaval de tan solo 16 años, es un chico muy centrado, tiene sentido, y marcará una época en el Barça como Lamine Yamal. Seguimos construyendo con futbolistas muy jóvenes, tienen mucha madurez y confiamos mucho en ellos", contó con orgullo tras el partido.