Modric se las tuvo con Cuadra Fernández

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric se las tuvo con el árbitro del duelo frente al Cádiz, Cuadra Fernández, en el que el conjunto de Carlo Ancelotti se impuso con un claro 0-3.

Pese a todo, el jugador croata se lamentaba por la actitud del colegiado en algunas acciones que consideró demasiado duras y así se lo hizo saber al colegiado que, a la vista de las imágenes, se tomó las protestas de Luka con calma.

Los compañeros de Movistar + captaron el momento de la conversación en el que se puede ver las palabras del futbolista del Real Madrid, pero no las del árbitro que está de espaldas a la cámara.

"...Pero yo no he protestado nada. ¿Pero tú me puedes tratar así?", se encaraba Modric con Cuadra Fernández, al que se le ve gesticular, pero no se aprecia cuál es su respuesta. "Te he protestado tres. Yo nunca te falto al respeto, pero no puedo hablar", aseguró el centrocampista balcánico del Real Madrid, que finalmente se alejó de la escena.

La jornada no acabó bien para Luka, que se tuvo que retirar lesionado del etrreno de juego y está en el aire su concurso de cara al partido del Real Madrid en la Champions contra el Nápoles.