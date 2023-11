Todos los goles del Cádiz - Real Madrid

El Real Madrid dejó atrás un parón de selecciones muy amargo para visitar al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Los de Carlo Ancelotti afrontaban la 14ª jornada de LaLiga EA Sports ante el conjunto gaditano con varias bajas en su once.

Vinicius Junior y Eduardo Camavinga cayeron por culpa del 'virus FIFA' cuando se sumaron a las selecciones de Brasil y Francia, respectivamente. Rodrygo, también lesionado, finalmente pudo recuperarse.

Ambos futbolistas se sumaron así a la larga lista de enfermería que tienen los merengues, ya sin Courtois ni Kepa en portería, ni Tchouameni ni Arda Güler en la medular. En su lugar, Bellingham y Rüdiger volvieron a la titularidad.

0-1: RODRYGO SIGUE SU RACHA

Cádiz - Real Madrid | El primer gol de Rodrygo

Finalizó el parón como lo reanuda: marcando. Rodrygo Goes, que estuvo a punto de ser suplente en el Nuevo Mirandilla, terminó entrando al once tras la baja de Brahim. Y el brasileño mostró que está en perfectas condiciones, tomando una pelota dentro del área y encontrando la zona de remate. Con la derecha, la puso en un ángulo imposible para Conan Ledesma, abriendo el marcador.

0-2: OTRA VEZ GOES

Cádiz - Real Madrid | El segundo gol de Rodrygo

Espectacular el nivel del delantero del Real Madrid, que supo vestirse de Vinicius -e incluso mejor-. El brasileño, como en el primero, tomó la pelota para driblar rivales y buscarse un espacio de remate, esta vez dentro del área de Conan Ledesma. El argentino no pudo manotear el disparo de Rodrygo y terminó viendo entrar el 0-2 de los merengues.

0-3: BELLINGHAM TOCA LA PUERTA

Cádiz - Real Madrid | El gol de Bellingham

Desde el 'Clásico' no mojaba por lesiones, pero el inglés no olvida cómo anotar. Jude Bellingham volvió a hacerse presente en el marcador gracias a una jugada de Rodrygo, la gran figura. Dentro del área, el brasileño habilitó al inglés, que entró desde la banda izquierda para rematar de zurda. Once goles en doce partidos en LaLiga.