Modric tensa la cuerda con Ancelotti

Luka Modric no está demasiado contento con el nuevo rol que tiene en el ranking de elecciones de Carlo Ancelotti esta temporada. El italiano sigue contando con él, pero ya no de manera continuada al considerar que no es imprescindible por el empuje de los nuevos valores del equipo en el centro del campo. Esto no hace feliz al croata, que no esconde su enfado como hizo tras ser sustituido en el partido contra el Betis el sábado pasado.

Tener contento a Modric es una tarea más complicada para Ancelotti. Dejarlo en el banquillo no le sale tan barato como hacerlo con otros jugadores. Así quedó reflejado tras quitarlo en el Villamarín en el minuto 70 con empate a uno. El croata estaba a gusto y haciendo un buen partido, pero se fue al banquillo al poco de que el equipo encajara el 1-1; no le gustó y reaccionó con un mal gesto hacia el técnico.

PREMIO EN BERLÍN

Ese episodio abría un interrogante sobre la respuesta del italiano, que ya vivió algo parecido con el croata en el derbi. Decidió quitarlo al descanso al no encajar en el invento de ponerlo de delantero, pero al croata no le gustó y tuvieron un pequeño enganchón. La consecuencia de aquello fue quedarse en el banquillo sin jugar ni un minuto en los dos siguientes partidos: Las Palmas y Girona.

Sin embargo, en esta ocasión Ancelotti decidió ponerlo de titular en Berlín ante el Union, donde jugó por primera vez un partido completo esta temporada. Era el octavo encuentro de los 17 que ha jugado de 22 en el que salía de titular, y el primero que ha terminado. Lo contrario que con su selección, con la que ha jugado seis partidos, todos oficiales, y ha completado cinco de principio a fin.

SE REVUELVE CONTRA LA SUPLENCIA

“Esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos”, enfatizó en una rueda de prensa cuando estaba concentrado con su selección. Fue un mensaje claro y alto dirigido a Ancelotti, que intenta dosificar sus esfuerzos al tener relevos capaces de sustituirlo.

A sus 38 años Modric no está por la labor de ‘chupar banquillo’ en un equipo en el que ha sido fijo desde que llegó. Su pérdida de protagonismo no le gusta y si no juega podría pedir al club irse en el mercado de invierno, como apunta Eduardo Inda en el Chiringuito. Su relación con Ancelotti no pasa por un buen momento, aunque Davide, segundo entrenador e hijo del italiano, habría mediado en el conflicto para que no fuera a más.