Medina Cantalejo: "Los videos de Real Madrid TV no son positivos para la competición"

El director del comité técnico de árbitros, Luis Medina Cantalejo, aseguró que el arbitraje español goza de buena salud y se mostró orgulloso del nivel arbitral en España.

El exárbitro andaluz quiso defender al estamento arbitral pese a las muchas críticas que recibe: "Estamos muy satisfechos con la plantilla arbitral y lo digo desde el punto de vista imparcial, con estadísticas y teniendo en cuenta los análisis que hacemos cada viernes en los seminarios".

Medina Cantalejo hizo referencia a los videos de Real Madrid TV, con los que se mostró crítico: "No es positivo para la competición ni para la imagen del fútbol español.Tampoco es bueno presionar al árbitro antes de un partido. Intentar ejercer esa presión no es positivo".

El director del comité técnico de árbitros también incidió en la buena gestión que se está haciendo de las manos y aseguró que aquellos que ven un problema en ello, no siguen la Liga: "Quien me diga que este año hay un problema con las manos es que no está siguiendo la competición. Las manos ya no son un problema, solo hubo una acción mal pitada".

Clos Gómez, por su parte, declaró que para ellos es más positivo usar menos el VAR, es decir, usar menos la herramienta que ayuda a los colegiados a cometer menos errores: "El VAR está interviniendo menos y eso nos gusta".