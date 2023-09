El Madrid quiere blindar a Camavinga para evitar su fuga

El club blanco le subirá la ficha para premiar su rendimiento La cláusula de rescisión podría subir a los 1000 millones de euros

Camavinga se ha convertido en uno de los fijos de Carlo Ancelotti. El jugador francés se ha ido asentando en el proyecto del Real Madrid y el club desea blindarle para evitar la fuga de un jugador que se considera ya estratégico para el futuro. Según informa Fabrizio Romano, el Madrid quiere iniciar negociaciones para blindar al futbolista de cara al futuro y subirle la cláusula de rescisión hasta los 1.000 millones de euros.

Camavinga fue una apuesta arriesgada del Madrid, pero ha salido mucho mejor que la de su compatriota Tchouaméni. Su polivalencia le ha llevado hasta jugar como lateral zurdo, pero este curso se ha asentado en el once titular en el centro del campo. Y en el Madrid tienen claro que su potencial irá a más, por lo que habrá premio a su rendimiento con una mejora y ampliación de contrato.

El jugador francés tiene contrato hasta el 2027, aunque podrían atarle por algún año más y blindarle de forma definitiva. Camavinga ya tuvo propuestas de la Premier League este verano, pero el Madrid no quiso negociar nada. Un caso diferente al de Tchouaméni, que no tiene su continuidad asegurada si no da un paso adelante esta temporada.