Courtois y Benzema vuelven a sujetar al Real Madrid

Las paradas del belga y los goles del francés fueron clave ante el Valencia, además de la jerarquía de Kroos en la medular El equipo de Ancelotti se agarra a ellos ante el bajón defensivo del equipo y la falta de pegada de Vinicius, Rodrygo y Asensio

El tópico del fútbol dice que con un buen portero y un goleador se ganan partidos. El Real Madrid tiene esos ingredientes para salvar situaciones extremas como la vivida en la semifinal de la Supercopa de España ante el Valencia con Courtois, MVP del partido, y Benzema, además de la jerarquía de Kroos en la medular. Las paradas del belga mantuvieron a raya al equipo ché, que acabó sucumbiendo en la tanda de penaltis con su acierto deteniendo el lanzado por Gayá para meterse en la final. Y el francés fabricó el 1-0 en una acción que se fue de Comert para acabar derribándole. El penalti lo transformó el propio Karim, que repitió con el primero de la tanda definitiva.

Benzema no solo aportó goles, tiró del ataque y fue el único que intentaba dar sentido al juego ofensivo con paredes y desmarques rápidas para romper la disciplina defensiva valencianista. Un ejemplo que Vinicius y Rodrygo no siguieron y tampoco Asensio después, aunque el balear aportó más conexiones en el tiempo que jugó que los dos brasileños. Karim ha dejado atrás sus problemas físicos para volver a liderar el ataque blanco. Ha marcado cuatro goles en tres partidos por ninguno de Vinicius, Rodrygo y Asensio en esos partidos. Además, empata a Vini como máximo goleador (10) jugando menos partidos (14-23 titularidades).

LIDERAZGO Y SEGURIDAD

Courtois fue el otro baluarte blanco para mantener vivo al Madrid y decidir el pase en la tanda de penaltis. No es que tuviese demasiado trabajo, tres disparos a puerta, pero lo que tuvo lo solventó salvo el gol de Lino, producto de los errores del equipo que no apretaron a Lato para que centrase y dejaron el pasillo al goleador ché para que marcara a placer. El belga también pasó su ‘sarampión’ físico en otoño como narró él mismo: “Cuando uno sufre una pequeña lesión y la arrastra hay que parar. Hubo algunos partidos antes de parar en los que no me sentí tan cómodo. No creo que estuviese jugando mal, pero quizás no hice alguna parada decisiva. Después del Mundial solucionamos el problema y ahora me siento al 100%”.

Entre el liderazgo de Benzema y la seguridad de Courtois, el Real Madrid se mantuvo a flote por enésima vez en las últimas temporadas. Sus actuaciones acaban siendo claves para su equipo. Nadie olvida las eliminatorias de Champions de la temporada pasada o algunos partidos ligueros grises de los blancos en los que emergieron para tirar del carro cada uno en su especialidad. Ahora, con los dos a tope, vuelven a sujetar a un equipo que se resquebraja en los últimos nueve partidos: 14 puntos de 27, frente a los 44 de 48 de los primeros 16. Un Madrid al que aún le queda Courtois y Benzema para sobrevivir.