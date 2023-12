Lucas Vázquez: "Ellos nos empatan en una jugada aislada"

Lucas Vázquez, defensa del Real Madrid, lamentó el empate ante el Real Betis en el Benito Villamarín y afirmó que su equipo hizo "méritos para ganar".

"No nos vamos contentos con el empate, veníamos aquí a ganar y el equipo ha hecho méritos para conseguir la victoria. Ellos nos empatan en una jugada aislada con un buen gol. El empate sabe a poco", aseguró a Real Madrid Tv.

"El control del juego ha sido nuestro. Nos hemos impuesto a ellos en todas las fases, con posesión de balón, nos ha faltado un poco más de acierto en el último pase pero el equipo ha controlado el partido de principio a fin", añadió.

Lucas fue elegido como sustituto de Dani Carvajal en el lateral derecho y tuvo buenas sensaciones en su regreso a la titularidad en el Real Madrid. "Hacía tiempo que no participaba de inicio y me he encontrado muy bien", dijo.

"El equipo está haciendo un gran trabajo colectivo, desde el primer delantero al ultimo defensa está haciendo las cosas muy bien. Se ve reflejado en los números", defendió, refiriéndose a los diez goles encajados en dieciséis jornadas ligueras.

Por último, pese a tener el pase a octavos de final de la Champions League y el primer puesto de grupo asegurados, Lucas Vázquez marcó el objetivo de extender su racha de triunfos europeos el martes ante el Union Berlín.

"Vamos a Berlín a por la victoria, a conseguir un triunfo que haga el seis de seis. Es lo que queremos y lo que vamos a buscar", sentenció.