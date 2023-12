Xabi Alonso no tiene prisa para ir al Real Madrid

El entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, se abrió en una entrevista con el medio 'The Guardian', asegurando sobre su posible futuro en el Real Madrid: “Tomaré mis propias decisiones cuando lo sienta bien".

El técnico, que se definió como "vasco, vasco total", entiende que Alemania le ha moldeado: "pero ahora con una gran influencia alemana". Su satisfacción, por eso, todavía se centra en el juego y no en los resultados: "Tenemos una idea clara de cómo queremos jugar. No se trata de ver qué pasa, sino de intentar que esto suceda”.

Los inicios no fueron complicados, consciente de los mimbres que tenía: “Sabía el potencial que tenía el equipo. Llegas a conocer a los jugadores, para empezar a generar cierta confianza y compromiso por parte de ellos. Ese es el trabajo del entrenador. Al principio los resultados no fueron los mejores pero tuve la sensación de que una gran parte del grupo estaba comprometida a cambiar las cosas, sobre todo en la parte defensiva. En ese momento tuvimos muchos problemas, no éramos muy sólidos y pusimos nuestro foco en ello para solucionarlo".

Sobre su futuro, el técnico se pronunció: “Depende de si quieres que te presionen a tomar las decisiones otras personas”, dice, “o si quieres tomar tus propias decisiones. Y hasta ahora lo he sido claro. Tomaré mis propias decisiones cuando sienta que es el momento adecuado para lo que sea. Así que eso seguramente sucederá”, en referencia a un futuro de blanco.