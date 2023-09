David Alaba pide disculpas a los aficionados del Real Madrid tras la derrota

David Alaba ha utilizado las redes sociales para expresar sus disculpas a los aficionados madridistas El Madrid se enfrentó a una dura derrota en el derbi , donde la defensa del equipo blanco mostró debilidades

Tras la contundente derrota en el derbi madrileño que llevó al Real Madrid a perder el liderato en el Metropolitano, el defensor David Alaba ha utilizado las redes sociales para expresar sus disculpas a los aficionados madridistas y transmitir un mensaje de unidad y determinación.

El Real Madrid se enfrentó a una dura derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid, donde la defensa del equipo blanco mostró debilidades, y el delantero Álvaro Morata brilló con un desempeño espectacular. Antoine Griezmann también se sumó a la fiesta, dejando en anécdota el gol de Toni Kroos que había dado cierta esperanza a los madridistas.

Horas después del partido, David Alaba recurrió a su perfil oficial en Twitter para compartir un mensaje con los aficionados del Real Madrid. En su comunicado, el defensor austriaco expresó su pesar por el desempeño del equipo y el resultado del partido, afirmando: "¡Madridistas, todos esperamos más! ¡Este no era nuestro juego, este no era mi juego! ¡Os decepcionamos ayer, pero ¡Lucharemos y volveremos a ser lo que es el Real Madrid!".

Madridistas we all expect more! This was not our game, this was not my game! We let you down yesterday but we will fight back and we will come back to what Real Madrid is!