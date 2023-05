Hazard condiciona al Madrid el fichaje de un delantero top

Tiene el salario más alto de la plantilla y ocupa una plaza que limita la capacidad del club para buscar un relevo que fortalezca el ataque Quiere cumplir el año de contrato que le queda pese a no jugar y sin visos de que su situación deportiva cambie en la 23-24

Eden Hazard es un estorbo en el Real Madrid. Ancelotti no cuenta con él y la situación del belga no cambiará si el italiano sigue en el puesto, aunque si se va y llega Zidane, su rol cambiará poco. Ha recibido algunas ofertas, como la del Fenerbahçe en enero o la última de Montreal para jugar en la MSL, pero no parece que le atraigan. Salvo sorpresa, seguirá ocupando una plaza en el equipo con el sueldo más alto de la plantilla que limita la maniobrabilidad del club, que no mueve ficha en el mercado para incorporar a un delantero de caché mientras siga en la plantilla.

El ataque del Real Madrid para la temporada 2023-24 lo formarán seguro Vinicius, Rodrygo y Benzema, a la espera de la posible renovación de Asensio. Mariano sale y el canterano Álvaro Rodríguez apunta a ser su relevo, salvo que fichen a Joselu, para sumar un perfil de delantero centro que no tienen. Brahim Díaz tiene todas las papeletas para volver después de sus dos años en el Milán, donde ha crecido como jugador. Serían seis delanteros más Hazard, lo que cierra la puerta a un refuerzo salvo que el belga se vaya o que Asensio decidiera no renovar.

PROMOCIONAR A ARRIBAS

Si uno de los dos saliese, Hazard o Asensio, el Madrid se plantearía fichar un delantero. Para ello maneja dos escenarios: aprovechar algún saldo o fichar. Entre los nombres que maneja está Dani Olmo, por el que ha preguntado al Leipzig por su situación pero no pagará los 40 millones que piden. Otro sería Gabri Veiga, la emergente promesa del Celta cuyo coste ascendería a los 40 millones, aunque lo descartará si no rebajan el precio a los 30. También hay voces internas en el club que sugieren promocionar a Arribas, Pichichi de la Primera RFEF y que nada tiene que envidiar a Olmo o Veiga.

Hay más opciones, pero en el plan de ruta del Real Madrid hay dos nombres propios a los que esperan en 2024, Haaland y Mbappé, lo que impide que busque un refuerzo de campanillas para este verano. Los fichajes del noruego y del francés se cuecen a fuego lento, sobre todo el del segundo al que intenta fichar desde el 2017 sin éxito. Una persecución que frenó en seco el verano pasado y por el que no dará un paso más, salvo que el jugador llame a la puerta. Acaba contrato con el PSG en 2024 y el Madrid espera, y desea, que llame al Florentino Pérez para cerrar el fichaje.