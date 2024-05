Las palabras de este soltero que han espantado a su cita en 'First Dates': "Otaku del núcleo duro"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Javier (30) y a Katia (36). Javier entraba en el programa confesando que era un gran aficionado al manga. "Hay gente que lo ve como si fuera algo malo y me han rechazado por simplemente gustarme eso'', contaba.

La primera reacción de ambos solteros ha sido muy diferente. Mientras a él le encantaba su cita, ella mostraba su decepción: "Lo veo muy chiquitín para mí, físicamente es muy bajito, no busco un hombre robusto, pero...", sentenciaba ella.

El soltero explicaba fuera de cámaras algo que ha dejado a todos con la boca abierta: "Como he estado estudiando el paleolítico y el neolítico y todo se originó en África, me llama más la atención alguien con las facciones de Katia".

La cita proseguía y Javier alababa cada aspecto que le gustaba de Katia, sin embargo, ella no recibía bien estos piropos: "Su manera de hablar es como si no hubiera salido a explorar, a descubrir y es un poco resabiado", ha dicho.

Ya en la recta final, Javier contaba que buscaba una persona con la que formar una relación para toda la vida. Sin embargo, Katia rechazaba al soltero porque necesitaba a alguien "con más vidilla".