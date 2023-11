La FIFA impide al Real Madrid traer a Endrick en enero

El Real Madrid habría consultado a la FIFA la posibilidad de adelantar la llegada de Endrick. La idea era que llegase en enero para cubrir la baja de Vinicius, que es baja por lesión hasta febrero como mínimo. Sin embargo, se habría encontrado con la negativa del organismo mundial, según ‘OK Diario’, acogiéndose a la reglamentación vigente que le impide salir de su país al ser menor de edad.

El equipo madridista no podrá incluir al delantero brasileño en su plantilla hasta que cumpla los 18 años. Eso quiere decir que no lo hará hasta el 21 de julio de 2024, lo que podría retrasar su llegada y no empezar a hacer la pretemporada con sus nuevos compañeros que suelen ser citados entre el 9 y el 12 de julio. De todas formas, el Madrid es consciente de que tiene todas las opciones de jugar las Olimpiadas de París 2024, por lo que no se incorporaría al equipo hasta después de un certamen que se jugará del 24 de julio al 10 de agosto.

CORTOS EN ATAQUE

No poder incorporar a Endrick al equipo en enero es un contratiempo para Ancelotti, que tiene demasiadas limitaciones en la línea de ataque para competir con los mejores equipos europeos. Si por algo se caracterizan sus principales rivales continentales es por tener delanteras ricas, potentes y polivalentes para hacer frente a los momentos importantes de la temporada. Eso les permite competir con el máximo de garantías ante equipos de niveles similares.

El Real Madrid ya ha pagado por Endrick más de 40 millones de euros al Palmeiras que pueden llegar a los 60. Ha hecho frente a los 35 millones iniciales más 25 en variables, cinco ya cumplidos. Y es que el delantero se ha empeñado en batir récords como convertirse en el debutante más joven en el primer equipo del Palmeiras a los 16 años, dos meses y 15 días y debutar poco después como profesional (16 años y 77 días). Un jugador que cuando llegó a ser profesional ya llevaba 161 goles en 188 partidos.