La enigmática conversación entre Mbappé y Macron: "No, en absoluto"

El caso de Kylian Mbappé tuvo el pasado martes un nuevo capítulo. El todavía futbolista del Paris Saint-Germain se reunió con el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, durante un acto que la máxima autoridad gala ha organizado previo a la celebración de los Juegos Olímpicos que París acogerá este verano.

En plena vorágine sobre el futuro del jugador francés, quien ya ha anunciado que no renovará su contrato con el PSG y que cambiará de equipo a partir de la próxima temporada, este encuentro tenía tintes de cuestión de estado. Al país galo le interesa, evidentemente, mantener a Mbappé en la Ligue 1 como gran reclamo y Macron podría haber jugado sus cartas durante esta cena.

Sin embargo, el presidente de la República se ha referido a este capítulo zanjando cualquier posibilidad de obtener un giro de guion en el culebrón. “No, no, no, no... En absoluto”, respondió Emmanuel Macron, sonriendo. "No ha habido discusiones sobre esto y dejo que la dirección del club lo haga. Era normal que estuviera allí, es un gran campeón que ayudó a animar la final del Mundial de Qatar. De todos modos, ya son siete temporadas en el PSG. Todos los franceses admiran a este jugador tan prometedor, pero no ha habido ningún debate", añadió.

Durante este encuentro, además de Macron y Mbappé, también estuvieron invitadas otras personalidades como el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, en una cena organizada en honor del jeque Tamim bin Hamad Al-Thani. Todo ello, no sirvió para que el delantero se replantease su futuro y su futuro sigue encaminado hacia el Santiago Bernabéu para convertirse en nuevo futbolista del Real Madrid.