Endrick iguala una marca de Neymar para ganar su segundo título con Palmeiras

Endrick sigue engrosando su palmarés con solo 17 años. La promesa atada por el Real Madrid conquistó el miércoles 6 de diciembre su segunda Liga brasileña con el Palmeiras tras una temporada en la que pasó del sinsabor del banquillo hasta erigirse en el líder ofensivo del equipo.

El delantero nacido en Brasilia ha mostrado su mejor nivel en el tramo final de la campaña para darle al conjunto paulista su duodécimo título nacional. El partido de la última jornada del 'brasieirao' no fue la excepción y Endrick consiguió el gol del empate (1-1) frente a Cruzeiro.

El que será en un futuro delantero del Real Madrid batió una vez más una marca histórica. Máximo goleador del Palmeiras en la liga de 2022, es la primera vez desde 2009 que un joven de menos de 18 años marca al menos diez goles en el campeonato desde que lo hiciera Neymar con el Santos.

Endrick ha cerrado el campeonato con 11 dianas, la mitad de ellos conseguidos en el último mes, en el momento más decisivo para decidir el título. En la 31ª jornada, se echó el equipo a la espalda y lideró una remontada épica ante el entonces líder Botafogo con dos dianas (3-4). Ese partido fue la base sobre la que el Palmeiras cimentó el título.

Después dio los tres puntos frente al Athletico Paranaense (1-0), aseguró la victoria ante Internacional (3-0) y abrió la lata contra el América Mineiro (4-0).

Endrick, un año bajo los focos

Endrick vive bajo los focos desde que se anunció, pronto hará un año (15 de diciembre de 2022), su fichaje por el Real Madrid. El joven delantero del Palmeiras ha intentado mantener un discurso humilde. "Mis amigos me decían que podría ser la figura del campeonato, ganar premios individuales, pero para mí el protagonismo no existe. Si el equipo me tuviese solo a mí no conseguiría ganar nunca. Es todo el equipo y tengo que agradecer por estar aquí", afirmó Endrick al canal 'TV Globo' al final del partido.

Para Endrick los primeros meses tras el anuncio de su acuerdo con el Madrid fueron una losa. Ya no se le miraba como la última sensación del Palmeiras, sino como el futuro '9' del cuadro merengue. "A veces me pregunto por qué colocan tanto el foco en mí. Yo no pedí eso. Hay situaciones que sobrepasan los límites: 'Ah, es el nuevo Pelé'. Mira, nadie va a ser Pelé, él es el rey del fútbol", se quejó Endrick en una entrevista en abril para la revista 'GQ Brasil'.

En la segunda parte de la campaña, algo alejado del foco mediático, el jugador encontró la tranquilidad para volver a entrar en el once de Ferreira, que llegó a dejarlo encuentros enteros en el banquillo para evitar la sobreexposición.

Endrick debutó con la absoluta de Brasil en Barranquilla / AFP

Tras tocar fondo, poco a poco volvió a ganar protagonismo y a marcar goles hasta lograr su primera convocatoria con la selección absoluta de Brasil y poner la guinda al 2023 con la conquista de su segundo título con el Palmeiras.