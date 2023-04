La carta de Florentino que llevó a Rüdiger al Real Madrid

Una detalle del presidente madridista en 2016 hizo que el central alemán quisiera jugar en el conjunto blanco Seis temporadas después, el defensa llegó al Santiago Bernabéu con la carta de libertad

Antonio Rüdiger llegó este verano al Real Madrid con la carta de libertad. El Chelsea insistía en su renovación y el PSG le prometía el oro y el moro, pero el central alemán lo tenía claro: quería jugar en el Real Madrid. Y así lo explica en una entrevista a 'Canal Plus África'.

En esta entrevista, el defensa desveló la razón por la que situó al club blanco como su prioridad. Una anécdota protagonizada por el presidente madridista, Florentino Pérez.

Corría el verano de 2016 y Rüdiger se encontraba concentrado con la selección de Alemania, preparando su participación en la Eurocopa de Francia. Durante un entrenamiento se rompió el ligamento cruzado de su pierna derecha, lo que le apartó del torneo.

Para su sorpresa, Rüdiger recibió una carta del máximo mandatario del Real Madrid deseándole una pronta recuperación, un detalle que dejó huella en el central alemán.

"Recibí una carta de Florentino en 2016, tenía la carta todos los días frente a mí y me preguntaba: ¿Un hombre como yo?", relata un Rüdiger que desde aquel momento se marcó como objetivo defender la zamarra blanca: "Antes de esa carta, el Real Madrid me parecía algo lejano. Con la carta pensé que un día llegaría allí, que un día jugaría allí. Me deseaba una pronta recuperación. No podía creerlo. Mi madre la tiene guardada".

Rüdiger militaba en aquel momento en las filas de la Roma y aún pasaría una temporada como giallorossi y cinco en el Chelsea antes de poder cumplir su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu. El alemán relata el momento en el que vio cerca su fichaje por el club blanco: "Me di cuenta de que podía ir al Real Madrid cuando levanté la Champions League con el Chelsea. Fue en aquel momento que supe que podía ir, que estaba listo para fichar por el Real Madrid. Si quieres estar en el lado ganador tienes que ir al Real Madrid".

Rüdiger ha participado en 43 partidos con el Real Madrid esta temporada, pero no ha logrado afianzarse como titular. El alemán está a la sombra de Éder Militao y David Alaba.