El favorito del Real Madrid para suplir la baja de Asensio

El balear no renovará su contrato con el Real Madrid tras siete años vestido de blanco Brahim es el favorito del club merengue para suplir la baja de Asensio

Marco Asensio ya busca nuevo destino tras rechazar la oferta del renovación del Real Madrid. El balear quiere sentirse un jugador importante, y el nuevo contrato que le ofrecía el conjunto blanco se alejaba de lo que pedía. Ha sido un 'culebrón' que viene de largo, y a dos jornadas de que se termine la temporada, el '11' del Madrid ha decidido cambiar de aires. Ofertas no le van a faltar. La Premier League está al acecho y en Italia también gusta mucho.

El extremo diestro se irá del Madrid con muchos títulos, pero con la espinita clavada de no haber tenido la regularidad que le hubiese gustado tener. Sin olvidar, la lesión que le dejó casi un año fuera de los terrenos de juego y que le frenó en seco cuando mejor se encontraba sobre el césped. A sus espaldas tiene tres Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. Todos estos galardones en siete temporadas en las que ha disputado 285 encuentros marcando 61 goles y dando 32 asistencias.

Brahím, el mejor posicionado

Ahora, al Madrid y a Ancelotti le tocan decidir quién ocupará esta posición. Los favoritos son dos conocidos de club: Brahím y Kubo. Todo indica que será el primero el que, por fin, tendrá un lugar en la plantilla del equipo blanco. Tras tener muchos galones en el Milan durante estas dos temporadas de cesión, el andaluz volverá para competir por la titularidad. Algo, que será complicado porque por delante está Rodrygo.

La opción de Take Kubo ha sido descartada por su precio (60 M). El Real Madrid no tiene opción de compra tras traspasarlo a la Real Sociedad, y Brahím llegaría a coste cero. El conjunto blanco está ultimando el cierre del fichaje de Jude Bellingham y no tiene intención de gastarse un euro reforzando esta posición cuando Brahím ha demostrado en la Serie A que está preparado para dar un salto más en su carrera y asentarse como jugador de la Real Madrid.