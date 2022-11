Benzema no se rinde pese a revivir la pesadilla de Rusia

Ya está en Madrid para iniciar la recuperación de su lesión y rechaza la invitación de su selección para seguir en Qatar Había depositado todas sus ilusiones en jugar su segundo Mundial después de perderse el de 2018 por el ‘caso Valbuena’

Karim Benzema ya está en Madrid desde ayer para empezar ha recuperarse de esa lesión que le ha impedido jugar el Mundial. El delantero del Real Madrid sufrió un pinchazo mientras se entrenaba y las pruebas descubrieron un desgarro en el cuádriceps del muslo izquierdo. Después, descartó el ofrecimiento de su selección de quedarse en Qatar e iniciar allí su recuperación y a la vez ser un apoyo para sus compañeros. Ha preferido regresar siendo fiel a sus palabras de despedida cuando se conoció que se había vuelto a lesionar.

"En mi vida nunca me he rendido, pero tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”, escribió en sus redes sociales. Una situación difícil para un jugador que va a cumplir 35 años y que ve escapar la última oportunidad de jugar un Mundial.

SEIS AÑOS ALEJADO DE LA SELECCIÓN

Benzema ha vuelto a revivir la pesadilla del Mundial de Rusia, cuando se quedó fuera de la selección por el escándalo Valbuena. Deschamps prescindió de sus servicios en medio de aquel revuelo y el delantero madridista estuvo apartado de la tricolor más de seis años. Una vez que se resolvió el ‘caso Valbuena’, el seleccionador volvió a contar con él y lo incluyó en el equipo que jugó la Eurocopa del 2021.

El francés está conociendo el reverso de la moneda después de su mejor año como profesional, en el que ha ganado todo con el Real Madrid y que le ha servido para recibir el reconocimiento con los mejores galardones individuales. Pero no se rinde porque su equipo le va a necesitar para la segunda etapa de la temporada, después de una primera parte en la que ha sido víctima de varias lesiones, que quizá sean el pago al esfuerzo que hizo la temporada pasada.