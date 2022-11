Camavinga: "La baja de Benzema es dura, los jóvenes tenemos que reaccionar"

"He intercambiado algunos mensajes con él. Estaba destrozado por no poder disputar esta competición", dijo sobre Karim "Puede que nos afecte, pero tengo confianza en nuestras posibilidades", agregó Camavinga sobre la plaga de lesiones

El francés del Real Madrid Eduardo Camavinga reconoció que la baja de Karim Benzema para disputar el Mundial de Catar es "un golpe duro para el equipo", pero también "una oportunidad para que los jóvenes" puedan mostrar su valía. "Es una oportunidad de mostrar de lo que los jóvenes somos capaces", indicó el jugador madridista, que a sus 20 años vivirá su primer Mundial.

Camavinga aseguró que se acostaron anoche sin conocer la baja de su compañero, que acudió tarde a una clínica para someterse a pruebas médicas. "Luego he intercambiado algunos mensajes con él. Estaba destrozado por no poder disputar esta competición", agregó. "Es un golpe fuerte, pero tenemos muchos jugadores buenos y vamos a pelear en nombre de todos los que no han tenido la suerte de venir", agregó.

El defensa del Liverpool Ibrahima Konaté, por su parte, también lamentó la baja de Benzema, que se suma a otras sufridas por la campeona del mundo, como las de los centrocampistas Ngolo Kanté y Paul Pogba y, más recientemente, la de Christophe Nkunku.

"Nuestro objetivo no cambia. Enseguida tenemos un partido y si no nos centramos en ello será difícil que ganemos", aseguró. Konaté dijo que está "triste" por todos los lesionados que "habrían ayudado mucho al equipo, pero coincidió con Camavinga en que la nueva generación debe dar un paso al frente.

"Hay muchos jóvenes para sustituirles y es una oportunidad de mostrarlo, tanto al entrenador como al conjunto de Francia", señaló. Camavinga aseguró que las lesiones no son algo específico de Francia e indicó que otras grandes naciones también acuden al Mundial con ausencias. "Puede que nos afecte, pero tengo confianza en nuestras posibilidades", agregó.