Bellingham: "Soy diez veces mejor jugador en el Real Madrid"

El centrocampista inglés fue determinante en la victoria del Real Madrid ante el Almería Bellingham elogió a sus compañeros, asegurando que "rodeado de ellos soy como una esponja"

Jude Bellingham, autor de un doblete en el Real Madrid en el triunfo en Almería y máximo goleador con tres tantos en dos partidos del equipo de Carlo Ancelotti, aseguró que es "diez veces mejor jugador" en su nuevo equipo, absorbiendo "como una esponja" de sus compañeros.

"Soy diez veces mejor jugador que la temporada pasada. Estoy cómodo con estos jugadores, rodeado de ellos soy como una esponja, absorbiendo de mis compañeros. Por eso estoy tan bien, quedan muchos partidos, tengo que seguir creciendo y aportando", dijo a Real Madrid Tv.

"Estoy muy contento pero lo más importante es jugar bien y aportar. Sé que llegaré y que mis compañeros me buscarán pero no se trata de goles, aunque esté encantado de marcar, lo importante es ayudar al equipo a ganar", añadió.

En su primera remontada como jugador del Real Madrid, recordó Bellingham lo que veía a distancia y resaltó la tranquilidad que sintió en las caras de sus compañeros, convencidos de que darían la vuelta al partido.

"Lo que más me gustó fue la remontada. A muchos equipos le cuesta si encajan pronto, a nosotros no. Encima jugando bien, sin caer en pánico y haciendo que al final fuese un partido cómodo", analizó.

"He visto muchas veces de pequeño en la tele las remontadas. Recuerdo pensar, no vana ser capaces, y remontaban. Ahora, aquí estoy viviendo esta experiencia. Hay como una serenidad y nunca piensas que vamos a perder, ves las caras de mis compañeros y no hay ansiedad, saben que van a remontar", añadió.

Por último, agradeció el cariño que recibe del madridismo. "Espero que estén disfrutando de como juego. Me encanta jugar para ellos y da igual el resultado que hay que darles muestras de cariño. Si están contentos ellos, lo estamos todos. Estoy encantado de como me han recibido. Quiero seguir dándoles alegrías", sentenció.