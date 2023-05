El apoyo de Balde a Vinicius

El jugador blaugrana ha mostrado su apoyo al brasileño tras los episodios de racismo en Mestalla El madridista ha denunciado en redes la permisividad de LaLiga ante el racismo que sufre repetidamente

El 'caso Vinicius' explotó en Mestalla. Tras vivir episodios tensos y polémicas en varios campos nacionales como Montilivi, Vallecas o Son Moix, la situación llegó a un punto sin retorno en el partido ante el Valencia. El futbolista brasileño tocó fondo tras ser expulsado en el minuto 97 por una agresión a Hugo Duro, pero fue víctima de insultos racistas a lo largo de todo el partido, algo que no se puede tolerar.

Vinicius ha llegado "al límite", según afirma 'ESPN'. Ante estos episodios de tensión, el entorno del futbolista ha dejado abierta la posibilidad de abandonar el Real Madrid y LaLiga. El jugador lo estaría valorando ya que cada partido en la competición doméstica se convierte en una polémica tras otra, algo que no pasa en Europa, donde no recibe insultos de la grada y no se encara con las aficiones rivales, práctica habitual en su día a día en España.

Sin embargo, el entorno del jugador ha querido poner el foco en los episodios de racismo que vive el brasileño, algo que no es justificable en ningún caso, tal y como ha denunciado él mismo en redes: "No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan".

Balde muestra su apoyo a Vinicius | VALENTI ENRICH | Instagram

Vinicius no ha tardado en recibir mensajes positivos de compañeros de profesión y de todo el mundo del fútbol. Uno de los últimos en mostrarle su apoyo ha sido el blaugrana Alejandro Balde. El jugador del Barça no ha dudado en dejar de lado su rivalidad en el campo y unirse al brasileño en su lucha contra el racismo a través de un bonito comentario en Instagram.