Todas las reacciones del mundo del fútbol en defensa de Vinicius

Varios compañeros de equipo, exfutbolistas o personalidades del deporte han salido para pronunciarse a su favor en la polémica Courtois, Neymar, Mbappé o Ronaldo Nazário se solidarizaron con el brasileño, condenando las conductas racistas

La polémica con Vinicius está servida y va para largo. El futbolista brasileño vivió una tarde complicada en la visita del Real Madrid a Mestalla. Tras producirse la escena de los insultos racistas de una parte de la grada del estadio, no han tardado en sucederse las reacciones en defensa del jugador.

Varios compañeros de equipo, grandes jugadores de otros equipos, personalidades del deporte y hasta políticos ofrecieron su cariño y apoyo al jugador brasileño. Fueron muchas las reacciones.

Han sido muchos de sus compañeros de vestuario quienes han salido en su defensa en redes sociales. El primero, Militao, fue uno de los que más duro fue en su comunicado.

"Hoy fue otro día triste aquí en España, otro día que lamentablemente ganaron los racistas. ¡Es una vergüenza! ¡Sufres racismo, te defiendes y luego te expulsan tratando de defenderte! ¡Nuestra lucha continúa!", escribió minutos más tarde de los incidentes.

"Siempre contigo", fue el mensaje publicado por Dani Ceballos que publicó también Camavinga. "Hay cosas que jamás deben suceder ni dentro ni fuera de un estadio. NO al racismo ni a la intolerancia!", escribió Courtois.

Kylian Mbappé no dudó en mandarle a Vinicius unas palabras de ánimo tras los hechos. "No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos", dijo en un 'storie' publicado en su cuenta de Instagram.

Su compañero de selección Neymar JR respondió con un mensaje parecido: "Estoy contigo", escribió, junto a un puño en alto y un corazón negro contra el racismo.

Eduardo Paes, alcalde de la ciudad más poblada de Brasil, fue uno de los más duros con la respuesta de Javier Tebas. A través de su cuenta de Twitter, insultó directamente al presidente de LaLiga respondiendo a su tuit sobre el racismo. "Vete a la m***** hijo de ... , quieres culpar a la víctima i******?", escribió en su publicación.

📲🚨 Rio de Janeiro’s mayor to Javier Tebas: “Go to hell you son of a b**ch, you want to blame the victim, imb*cile?” pic.twitter.com/Ch1j6ICVHP

Fue uno de los mensajes más duros para un Javier Tebas que no dudó en responder a las acusaciones de Vinicius y se llevó una ola de críticas de los defensores del brasileño.

Rio Ferdinand: "¿Quién esta protegiendo a Vinicius en España? Veo dolor, le veo pidiendo ayuda y las autoridades no hacen nada. Nadie merece esto", dijo el exfutbolista del Manchester United, llamando a varios jugadores de nivel mundial como Neymar, Cristiano, Haaland, Messi o Kane a pronunciarse.

How many times do we need to see this young man subjected to this shit? @LaLiga @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/FsEJUZuvMY