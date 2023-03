Anular a Vinicius es anular el ataque al Real Madrid

El Barça, como el Atlético, secó al brasileño reduciendo sus riesgos en defensa y anulando los peligros ofensivos de los blancos que no un dispararon ni una vez Ancelotti no reacciona ante equipos que enjaulan al brasileño, y no le pilla de sorpresa que Araujo anule a su principal recurso cuando se enfrenta a él

El potencial ofensivo del Real Madrid tiene demasiada dependencia de Vinicius. Los blancos son un equipo ofensivo, de 39 partidos sólo en tres no ha marcado esta temporada, y el brasileño es el factor diferencial del ataque. Ha marcado 18 goles puros (sin penaltis) y ha dado 9 asistencias. Los rivales lo saben e idean sus jaulas para anular ese peligro. El Barça tiene su propio antídoto, Araújo, sin tener que recurrir al juego sucio que emplean otros equipos. El uruguayo le cedió toda la banda negándole sus internadas por el centro, con ayudas de sus compañeros, para desactivar la creatividad del brasileño.

Anular a Vinicius es anular en gran medida el poder ofensivo del Madrid. El otro recurso que tiene es Benzema, pero el francés está muy lejos de su mejor versión y deja huérfano a su compañero. El tercer hombre es Rodrygo, pero el brasileño salía de una lesión y se quedó en el banquillo. Cuando hizo acto de presencia, el tablero de ajedrez estaba diseñado con esa propuesta defensiva azulgrana que fue creciendo a medida que el ataque blanco se estrellaba una y otra vez contra una muralla bien levantada. Porque, y como repite Ancelotti muchas veces “jugar bien es también saber defender”.

LA HISTORIA SE REPITE

Lo que hizo el Barcelona no es nuevo para Ancelotti, que se ha topado con sistemas defensivos de similar magnitud en muchos partidos, sobre todo en el Bernabéu. Pero el italiano es un hombre de ideas fijas y de fe profunda en sus jugadores y sus sistemas, y se niega a recurrir poner un delantero centro para casos como el que le planteó Xavi en este Clásico copero. El Madrid percutió inútilmente contra la defensa barcelonista y su mayor fracaso, y logro azulgrana, fue no disparar ni una vez entre los tres palos.

El italiano reaccionó cuando el partido agonizaba poniendo Álvaro Rodríguez, un canterano al que han recurrido a última hora y que deja en evidencia la dejadez del club en buscar un sustituto para Benzema. Tener a Mariano y a Hazard como relevos del francés es como tener una tía en América. No sirve de nada. El Barça dejó al descubierto las carencias ofensivas del Madrid en ataque y la falta de reflejos de su entrenador cuando un rival se sabe cerrar con orden y método. Anulando a Vinicius se reducen riesgos, porque la banda derecha y la punta de ataque no amenazan como lo hace el brasileño.