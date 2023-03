Butragueño se rinde a Araujo: "Vinicius ha tenido a un extraordinario defensa delante"

El director de relaciones institucionales del Real Madrid alabó la actuación del charrúa contra los blancos Aun así, dijo que el brasileño "tiene algo extraordinario que es la constancia y el espíritu de siempre ir"

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, consideró, tras la derrota 0-1 frente al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, que "el detalle del gol", en referencia al gol en propia puerta del brasileño Éder Militao, que les "penalizó en exceso".

"El equipo ha tenido mucho mérito en la presión para recuperar la pelota. Ha sido muy igualado y el detalle del gol nos ha penalizado en exceso", analizó.

"Ellos aprovecharon esa jugada, con un punto de desgracia por nuestra parte ya que Courtois ganó el mano a mano, pero esto es fútbol y puede pasar", completó.

"Un partido muy igualado, sabíamos que iba a ser así. El equipo lo ha hecho francamente bien en muchos aspectos del juego, como recuperando la pelota. La segunda parte ha sido nuestra y ellos han defendido muy bien. Nos ha costado generar ocasiones de gol, pero el equipo lo ha intentado y no hemos podido marcar ese empate que, en el Bernabéu, nos hubiera llevado a un escenario más favorable", añadió.

Además, Butragueño explicó por qué el Real Madrid dio imágenes tan diferentes en Anfield (2-5) y contra el Barcelona.

"Son dos partidos distintos. El partido allí se puso francamente mal y el 2-1 nos ayudó mucho. En la segunda parte el Liverpool presionó muy arriba, por su manera de jugar, y tuvimos muchos espacios. Hoy fue un partido distinto, con el Barcelona agrupando a mucha gente atrás, con ayudas muy eficaces... el partido no ha tenido nada que ver con el de Anfield", declaró.

Un Butragueño que ensalzó al brasileño Vinicius Junior.

"Yo he sido delantero. Y él tiene algo extraordinario que es la constancia y el espíritu de siempre ir. Ha tenido un extraordinario defensor hoy, pero aún así él ha querido siempre. A veces sale y a veces no, pero esa actitud es extraordinaria. Hoy no hemos podido generar ocasiones ni marcar, peor no hay que reprocharle nada a Vinicius porque esa actitud de pedir la pelota y encarar es constante", explicó.