Ancelotti: "Parece que Vinicius es un provocador, pero es el que más bofetadas y empujones recibe”

Carlo Ancelotti aprovechó la rueda de prensa previa al Real Madrid-Cádiz, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Santander 2022/23, para defender a ultranza a Vinicius Jr. El técnico italiano lamentó que se haya extendido la teoría de que el extremo brasileño es un "provocador", porque "la realidad es que es el jugador que más faltas, bofetadas y empujones recibe". "Esta es la realidad. No se le puede faltar al respeto en lo personal y lo futbolístico. Ni a él ni a nadie. El 'fair play', muy importante en el fútbol, es mucho más común en otros países que en España", añadió.

"Provocar no es 'fair play'. Los jugadores entran al campo para jugar a fútbol. Vinicius es muy joven y va a mejorar su reacción. Tiene que mejorar en este aspecto. Él ama al fútbol e intenta jugar de la mejor manera posible. ¿Qué tiene que aprender? Las provocaciones no deberían ser normales... ¿Qué le tengo que decir yo?", reflexionó después en una respuesta con la que dejó claro que el '20' del Madrid no debe caer en las trampas de sus adversarios, pero que el problema real, según su punto de vista, es que los "árbitros deberían proteger a los futbolistas como él".

En la comparecencia, 'Carletto' consideró que el encuentro ante el Cádiz, penúltimo clasificado de la competición doméstica, es muy importante para "acabar bien esta parte de la temporada" y "volver a tener buenas sensaciones": "El último año en casa ha sido fantástico, inolvidable. Hemos vivido noches mágicas. La primera parte de la temporada, a pesar de los últimos partidos decepcionantes, ha sido muy buena. Hemos logrado los objetivos: la Supercopa de Europa y la primera posición de grupo en la Champions. Podríamos estar mejor en Liga. Nos han pesado las ausencias de Karim [Benzema] y Courtois en algunos partidos, pero no estoy aquí para buscar excusas. El último tramo no ha sido bueno y queremos dejarlo atrás con una victoria mañana".

Sobre el delantero francés, por cierto, el técnico italiano aseguró que sigue "con pequeñas molestias" y que, por consiguiente, no estará a su disposición mañana. "Karim nos podrá ayudar. Lo ha intentado, pero no ha sido capaz de recuperarse de sus pequeñas molestias. Ha intentado estar disponible, pero no ha podido", ha dicho antes de catalogar como "tontería" la posibilidad de que el galo haya pensado demasiado en el Mundial y poco en su equipo. "El primero que está decepcionado es él, que llega al Mundial sin los minutos que necesitaba para afrontarlo en condiciones. Decir que se ha 'borrado' es una tontería. Sus problemas no son graves, pero las sensaciones para jugar no son buenas", ha justificado.

Por último, Ancelotti ha opinado que la Copa del Mundo no tendrá ninguna influencia en el rendimiento de sus futbolistas contra el Cádiz. "No voy a pensar esto en ningún momento. Confío en la responsabilidad y el compromiso de mis jugadores. Estoy seguro de que, mientras estén aquí, solo pensarán en el partido de mañana", ha sentenciado.