Ancelotti se pronuncia sobre la baja de Benzema: "No me lo creo"

Karim Benzema no se ha entrenado con el grupo y no estará ante el Cádiz El delantero francés ya se perdió la derrota de los blancos ante el Rayo

Una de las bajas más importantes que tiene el Real Madrid es la de Karim Benzema. El delantero francés ya no pudo estar en Vallecas en la derrota de los blancos ante el Rayo y, tras no entrenarse este miércoles, tampoco estará ante el Cádiz.

Son muchos los que apuntan que Benzema no quiere forzar y perderse el Mundial de Qatar de 2022, aunque para Ancelotti, no hay problema con esto.

"No tengo que decirle nada. El primero que está decepcionado es él, que llega al Mundial sin tener los minutos para tener una buena condición. No me creo que se ha 'borrodo'. Decir eso es una tontería. No ha parado, entrenando en solitario, pero las sensaciones para jugar un partido no eran buenas. Como Balón de Oro llega al Mundial sin minutos".

"Lo ha intentado pero no ha podido"

El técnico italiano, al ser preguntado por si está molesto con su baja, ha explicado que: "Lo que me ha molestado es que Karim no ha podido ayudar al equipo, lo ha intentado, pero no ha sido capaz de volver de esta molestia, que es poca cosa. Lo ha intentado, pero no ha podido".

Minutos más tarde también ha comentado que: "La ausencia de Benzema nos ha costado, al igual que la de Courtois en su momento".

El Madrid recibirá al conjunto gaditano en el Bernabéu sabiendo que ya no será líder durante el parón de selecciones.