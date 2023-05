Ancelotti: "La sociedad ha tomado conciencia"

El técnico del Real Madrid cree que no se volverán a repetir los insultos a Vinicius en ningún estadio de España "Anímicamente, Vinicius está bien. Está claro que todos los apoyos que ha recibido estos días son buenos para él", aseguró el italiano

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que en los dos últimos días "han pasado muchas cosas" que son pasos al frente en la lucha contra el racismo y dijo que "la sociedad ha tomado conciencia", convencido de que no se volverán a repetir insultos racistas hacia Vinícius Junior en ningún estadio de España.

"En líneas generales en estos dos días han pasado muchas cosas. Toda la sociedad ha tomado cargo de conciencia muy importante. Puede ser una gran oportunidad, se han tomado medidas en estos días que afectan a la grada de Mestalla. Es un paso adelante muy importante, ojalá se pueda solucionar pronto este tema", deseó.

"Creo que no se volverá a repetir, hemos tomado conciencia todos de las cosas a mejorar, reconoció antes de visitar el fin de semana el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. "No pido nada a nadie, que cada uno tenga el comportamiento que quiera teniendo en cuenta que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no".

El técnico del Real Madrid reconoció su sorpresa por la decisión del Comité de Competición de retirar la roja que Vinícius recibió en Mestalla y no contó con el jugador brasileño por una molestia de rodilla.

"Anímicamente, Vinícius está bien. Está claro que todos los apoyos que ha recibido estos días son buenos para él. Si no hubiera tenido la molestia en la rodilla hubiera jugado; vamos a ver si el jueves o viernes puede entrenar para meterlo el sábado. Es poca cosa pero no podía jugar", dijo

"Me sorprendió (la decisión del Comité), no lo pensaba. Ha revisado una situación que fue un error porque evaluaron solo el comportamiento de Vinícius y la secuencia era mucho más larga. Cambiaron de opinión y me parece una decisión correcta", valoró.

No quiso asegurar Ancelotti que LaLiga está adulterada, cuando fue preguntado directamente tras la acción de Mestalla en la que el VAR solo emitió al colegiado una parte de la acción que costó la expulsión a 'Vini'. "Es un tema muy complicado. Quiero pensar que ha sido un error, que no lo pusieron en buena fe todas las imágenes. Si en el pasado ha pasado, no lo sé".

El hueco de Vinícius lo ocupó su compatriota Rodrygo Goes, que se llevó los elogios de su entrenador. "Vinícius es un jugador demasiado importante para nosotros por asistencias y por goles. Ha sido reemplazado por otro extremo izquierdo que ha jugado mucho en la derecha y aporta mucho. Rodrygo ha marcado la diferencia en el partido".

"La temporada de Rodrygo está muy bien. Ha tenido más protagonismo, ha sido casi titular indiscutible, ha aportado mucho. Tiene una progresión muy buena y la próxima temporada seguirá su progresión porque todavía no está a su mejor nivel pero está muy cerca", añadió.

Ancelotti valoró positivamente la petición de perdón de Javier Tebas, presidente de LaLiga, a Vinícius. "Me parece bien, todo el mundo se está dando cuenta de lo que ha pasado. Nuestra sociedad está llena de personas inteligentes, sobre todo en España, cuando toman decisiones el problema se acaba. Ojalá sea así".

Por último, desveló la razón de la cojera que tuvo Benzema casi todo el partido. "Ha tenido un corte en el pie en la primera parte que le molestaba un poco, lo hemos evaluado en el descanso, podía seguir y le ha afectado un poco pero ha hecho 90 minutos a buen nivel".