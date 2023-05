Camavinga: "No hay hueco para el racismo"

El centrocampista del Real Madrid celebró el apoyo del mundo del fútbol a Vinicius tras los insultos que recibió en Mestalla "Nosotros queremos siempre la 'Champions', pero es una buena temporada en la que hemos ganado tres títulos", dijo haciendo balance

El francés Eduardo Camavinga, futbolista del Real Madrid, ponderó las muestras de apoyo al brasileño Vinícius Junior tras los insultos racistas que sufrió en Mestalla el pasado domingo ya que hacen que "el mundo vea que no hay hueco para el racismo".

"Es bonito lo que hemos hecho porque no hay hueco para el racismo en este mundo. Está bien lo que hemos hecho para que el mundo vea que no hay hueco para el racismo", comentó en Movistar+.

Camavinga analizó el objetivo del Real Madrid de quedar segundos en Liga a la vez que valoró la temporada.

"Sabemos que lo más importante es quedar lo mejor posible. Ahora no podemos quedar primeros, así que hay que luchar para la segunda (plaza)", dijo.

"Nosotros queremos siempre la 'Champions', pero es una buena temporada en la que hemos ganado tres títulos", amplió.

Además, explicó cómo vive el cambio de posición al lateral izquierdo.

"No, claro que no soy lateral. Soy un medio. Pero como he dicho siempre, yo ayudo al equipo y hay que hacerlo", declaró.