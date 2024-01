Ancelotti: “En la portería no hay debate, elijo yo”

Carlo Ancelotti sigue sin levantar la voz en cuestiones arbitrales o contra los errores de su equipo en el derbi, pero se pone serio cuando le hablan de las dudas que tiene en la portería. “No hay debate, elijo yo”, dice para zanjar las críticas. Va en contra de la política de comunicación del club al asegurar que sigue “confiando en el sistema arbitral”. Saca la parte positiva a la eliminación de Copa, porque el calendario se relaja y tendrá tiempo para recuperar aire antes de volver a la Champions. Pasó por encima de las polémicas que acompañan a Vinicius, al que está “agradecido”, y avisó de que “el Almería sigue vivo”, rival al que se miden este domingo.

“No existe el portero que no cometa errores”, empezó contestando el italiano ante sus cambios de criterio respeto a qué portero pone o no pone: “El debate está fuera, lo escucho, pero aquí no hay debate. Yo elijo el portero y ya está”. A diferencia de la derrota del derbi que perdieron en Liga, del que dijo había aprendido cosas, aseguró estar satisfecho del segundo, pese a repetir derrota. “El primero lo hicimos mal y dese ahí las cosas han mejorado. El de Copa fue un partido muy bien jugado. Algunas situaciones nos han costado, no hemos estado atento atrás. Hemos merecido ganar y ellos no merecieron perder. En la Copa salió cruz y cara en la Supercopa”.

DOS SEMANAS PARA TRABAJAR

“¿Pecado de juventud? Lo dije, pero no es un palo para los jugadores. El análisis que les he hecho es que debimos tener un poco más de control. Perder menos el balón nos da seguridad. Es algo colectivo, no individual, manejar mejor la posesión para evitar peligros innecesarios ante un rival como el Atlético”, agregó quitando importancia a ese análisis postpartido. “¿Si he hablado con Vinicius? Déjame pensar. La última vez que hablé con él fue el martes para agradecerle lo que dijo y por marcar un hat-trick en una final. Le estoy muy agradecido”, afirmó evitando polémicas.

El italiano asume la derrota en el derbi con naturalidad, y huye de calificar de mini crisis haber caído eliminados de la Copa. “Yo no opino, escucho intento mirar lo que pasa en nuestro ambiente y en el vestuario, pero estamos contentos, motivados; el equipo está jugando muy bien”, afirma y saca una lectura positiva: “Ahora tenemos dos semanas para trabajar antes de que empiece la Champions. Esto nos viene muy bien en un momento importante de la temporada”.

CONTRA LA POLÍTICA ARBITRAL DEL CLUB

No se sumó al criticado arbitraje por el madridismo de Cuadra Fernández en el derbi: “Hay libertad de expresión y no tengo nada más que añadir”. El italiano se desmarca de la política crítica de su club hacia los árbitros. Sentenció hace tiempo que “no hay corrupción en el sistema arbitral”, y poco después apareció el caso Negreira. A diferencia del Real Madrid, que se ha presentado en la causa, el italiano se lava las manos: “Confío en el sistema arbitral, lo que está pasando está bajo investigación. Tenemos que esperar a las decisiones”.

Por último, agradeció que la última pregunta fuera del Almería, el rival de este domingo. “Nos focalizamos en el partido contra un equipo que los datos dicen que únicamente tiene seis puntos, pero que mereció ganar contra el Girona, el Atlético pidió la hora, tenía empatado el partido contra el Barcelona... Es un equipo que sigue vivo y que va a pelear el partido. Nosotros tenemos que estar listos”, dijo y dio a entender que no reservará nada: “Hay jugadores que merecen jugar. Lo tengo en cuenta, sobre todo si alguno no se ha recuperado bien del partido del jueves, pero vamos a jugar con los mejores que hayan recuperado bien. Las sensaciones que me ha dejado el entrenamiento es que el equipo está bien, iremos con los que mejor estén”.

